Nagci proti gradnji blokov

SURREY – Več kot 80 let so nudisti iz Velike Britanije uživali v golem gibanju po svojem klubu White House v Surreyju. Njihova gola telesa so bila varna pred očmi tujcev, saj so poglede na klub zastirale goste krošnje dreves. Zdaj pa je videti, da bo njihovega miru konec, ker so lokalne oblasti dovolile, da na robu zgradijo visoke večstanovanjske bloke. To pomeni, da bodo lahko stanovalci teh ves ljubi dan uživali v razgledu na gole ritnice nudistov. »Klub obstaja že zelo dolgo,« je povedal 48-letni Nick Mayhew-Smith, ki je član že 20 let. »Tukaj je zgolj neokrnjena narava. Če bi okoli postavili stanovanjske bloke, bi vse uničili.«



Seveda je klub resno ogrožen, če ne bodo mogli svojim strankam zagotoviti ustrezne intime. »Nekateri svojim prijateljem ne povedo, da so nudisti, ker so prepričani, da tega ne bi razumeli,« je pojasnil predstavnik kluba. »Za njih je anonimnost zelo pomembna. Kdo ve, kaj bi delali ljudje, ki bi nas opazovali s svojih balkonov in skozi okna stanovanj. Naši člani so otroci in prapradedki. Od zdravnikov, sodnikov do vodovodarjev in električarjev.«



V klubu, ki deluje od leta 1933, letna članarina pa znaša 360 evrov, je osem zasebnih sob za goste in restavracija. Ponujajo jim igranje tenisa, plavanje, pingpong, košarko, badminton, bovlanje, glasbene večere in kosila z žara. Vse to lahko počnejo goli. Predstavnik gradbenega podjetja, ki naj bi postavilo bloke, je zatrjeval, da ne bodo naredili oken in balkonov, ki bi gledali proti nudističnemu letovišču. »Ponudili smo jim, da bi na lastne stroške postavili začasne zaščitne panele.«