Na treningu bejzbola streli na »vodjo« ameriških republikancev

ALEXSANDRA – Ameriški mediji poročajo, da je v Alexandrii v Virginii neznanec streljal na vodjo republikanske večine v predstavniškem domu ameriškega kongresa Steva Scaliseja in na njegove pomočnike.

Scalise in sodelavci so napadli med treningom bejzbolske ekipe kongresnikov.



Senator Mo Brooks je za televizijsko mrežo CNN povedal, da je bil Scalise ustreljen v nogo, ranjena pa sta bila še najmanj dva varnostnika in uslužbenec kongresa. Kot je dodal, so Scalisovi telesni stražarji na strele odgovorili. Strelca, oboroženega s polavtomatsko puško, so po njegovih besedah priprli.

Predsednik se je že odzval

Na incident se je že odzval ameriški predsednik Donald Trump. »Smo globoko užaloščeni ob tej tragediji. Naše misli in molitve so s člani kongresa, njihovimi uslužbenci, policijo na Kapitolu, prvimi, ki so se odzvali, in vsemi drugimi prizadetimi,«so sporočili iz Bele hiše. Trump je na Twitterju Scalisa označil za pravega prijatelja in domoljuba.