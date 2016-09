Na smrtni postelji hčer oddal v zakon

Sanjarila je, da jo bo ljubi očka pospremil do oltarja in slovesno predal v zakon, toda mesec pred poroko se je zdravstveno stanje Steva Hammondsa tako zelo poslabšalo, da so se njegovi svojci zbali najhujšega. Njegova hči Candace je zato zaročencu Thomasu Burkettu predlagala, da usodni da dahneta mesec prej, kakor sta načrtovala, skromno svatbo pa sta zaljubljenca nazadnje priredila kar v bolnišnični sobi ubogega Steva. Pomagalo je tudi zdravstveno osebje, ganjeno zaradi nevestine predanosti očetu in neverjetne povezanosti v družini, ki se je veselega dne zbrala v bolnišnici v Thomastonu v ameriški zvezni državi Georgia. Prišel je tudi duhovnik, ki je med obredom povprašal, kdo nevesto predaja v zakon, na kar je Steve, ki so mu zdravniki za pomemben dogodek zmanjšali odmerek uspaval, da ne bi bil preveč omotičen in odsoten – šibko, a ponosno odgovoril z dvignjeno tresočo se roko in ganil navzoče svate, predvsem pa svojo hčer v razkošni beli obleki in sijočo tiaro na glavi. Uresničil ji je sanje, je pozneje povedala nevestina mati. »To je bilo njegovo zadnje darilo hčerki,« je pojasnila Teresa, zdaj vdova – kajti Steve je dan po svatbi izgubil boj z dolgoletno boleznijo in umrl!



»Vsako dekle sanjari o tem, da jo bo očka nekega dne pospremil do oltarja in zaupal njenemu izbrancu. Steve je kljub bolezni storil prav to in Candace neizmerno osrečil,« je pojasnila fotografinja Julie York Schandolph, ki je dokumentirala pomemben dogodek. »Še nikoli nisem občutila toliko ljubezni in predanosti v enem prostoru. Bilo je nabito s čustvi in nepopisno ganljivo. Ne morem verjeti, da se je vsa družina zbrala v tako kratkem času in priredila nepozabno poroko!«