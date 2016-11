Na skrivaj splezal na Eifflov stolp

Če je vaša strast plezanje po visokih zgradbah, mora biti Eifflov stolp na vrhu vašega seznama. Ena najbolj poznanih stavb na svetu, ki so jo Parižani prvotno označevali za gnusno, zaradi kovinske strukture ponuja veliko plezalnih poti in možnosti za zganjanje najrazličnejših vragolij. To bi potrdil neustrašni James Kingston, ki je nedavno hodil po robu stolpa in se fotografiral na vrtoglavi višini. Britanski plezalec se preprosto ni mogel upreti in je splezal na vrh 300 metrov visokega stolpa (če štejemo še antene, je visok 325 metrov). Zavedal se je, da ga lahko aretira policija, a ga niti to ni ustavilo.



Nedavno je James podvige zbral v knjigi Nikoli ne poglej dol, ki jo zdaj predstavlja po svetu. V njej priznava, da sprva ni niti pomislil, da bi splezal na Eifflov stolp, ker je ta tako posebna in znana stavba. Sprva sta ga obiskala skupaj s prijateljem, ki je prav tako plezalec: »Šla sva na povsem normalen ogled, dvignila sva se z dvigalom s skupino turistov. Takrat sem ugotovil, da je stolp preprost za plezanje, v bistvu ni drugega kot velikanska lestev.« S prijateljem sta se sredi noči vrnila in nezakonito splezala na vrh. Jamesu je uspelo, da se je izognil nadzornim kameram in varnostnikom. Nato se je skril v kovinski okvir stolpa, da ga niso mogli prijeti. Ob deveti uri zjutraj se je spustil na varno, a so ga zgrabili in zaslišali policisti. Skupno je bilo približno 10 oboroženih policistov: »V bistvu so bili zelo prijazni, opravljali so svojo službo. Profesionalno so bili neomajni in so strogo ponavljali, da tega ne bi smel narediti. Po drugi strani se niso mogli upreti radovednosti. Zanimalo jih je, kakšen je bil občutek, kako sem to sploh naredil.«



Skril spominske kartice



Oba prijatelja so vklenjena peljali na policijsko postajo in ju spraševali, ali sta na stolp namestila bombo. Jamesa so prisilili, da je izbrisal vse posnetke s telefona, vendar je bil na to pripravljen. Vse spominske kartice iz fotoaparatov, ki jih je prav tako imel s seboj, je spravil na dno nahrbtnika, tako da jih niso našli. S tem je obdržal vse najboljše posnetke. Pozneje jih je objavil na spletu in do zdaj si jih je ogledalo več kot 11 milijonov ljudi.



Policisti so ju na koncu izpustili, ne da bi vložili tožbo. S prijateljem sta morala pred izpustitvijo podpisati dokument, v katerem sta se zavezala, da v obdobju naslednjih treh let ne bosta znova plezala na stolp. »Ko sva prišla na vrh, sem čutil popolno svobodo,« se spominja 26-letnik iz britanskega Southamptona. »To je bila uresničitev sanj vsakega prostega plezalca.« Lani je pritegnil veliko pozornosti, ko je kot prvi človek splezal na 135 metrov visok lok stadiona na Wembleyju. Takrat je imel vso podporo oblasti in ustrezna dovoljenja. Zanimivo je, da se je za ta podvig odločil, ker se je kot otrok bal višine. V najstniških letih se je tega strahu več kot očitno v celoti otresel. »Danes je moj moto – nikoli ne poglej dol. V življenju nikoli ne spusti pogleda, glavo nosi pokončno, dvigni brado.«