Na referendumu pri sosedih prišlo do volilne prevare?

RIM – V Italiji, kjer danes poteka referendum o reformi ustave, so nekateri volivci opozorili na domnevno sporna pisala na nekaterih voliščih. Zapise z njimi je namreč po njihovih navedbah mogoče zbrisati, kar bi lahko vplivalo na veljavnost glasovnic. Italijansko notranje ministrstvo je navedbe o spornih pisalih že zavrnilo.

Nasprotniki referenduma po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA že govorijo o volilni prevari. Opozorili so, da je glasovnice, na katerih so volivci uporabili sporne svinčnike, mogoče ponarediti.

Nekateri, med njimi italijanski igralec Giorgio Gobbi, so to že prijavili policiji. Gobbi je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedal, da je s seboj v volilno kabino vzel radirko, da bi preveril, ali je križec, ki ga je narisal na glasovnico, mogoče izbrisati. Ugotovil je, da se ga da.

Italijansko notranje ministrstvo je navedbe o spornih pisalih zavrnilo in zatrdilo, da je prefekturam za referendum razdelilo 80.000 pisal priznane nemške znamke, katerih zapisov ni mogoče izbrisati. Poleg tega so lokalne oblasti za referendum uporabile tudi pisala, ki so jih že od prej imele v svojih skladiščih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem se glasovanje na referendumu, od katerega je odvisna usoda premierja Mattea Renzija, nadaljuje. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je svoj glas oddal na volišču v domačem Palermu, Renzi že prej v svojem rojstnem kraju Pontassieve pri Firencah.

Do poldneva se je volitev udeležilo okoli 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev, pri čemer je bila volilna udeležba večja na severu kot pa na jugu države.

46 milijonov volivcev bo lahko svoj glas oddalo do 23. ure. Štirje milijoni so že glasovali po pošti in tudi te glasovnice nasprotniki referenduma označujejo za sporne.

Reforma, o kateri se glasuje na referendumu, med drugim predvideva drastično omejitev pristojnosti zgornjega doma parlamenta, senata, kot tudi njegovo zmanjšanje. Poslanci tako ne bi mogli več tako enostavno rušiti vlad in blokirati sprejema zakonov. Omejila bi tudi pristojnosti deželnih vlad, ki se zdaj pogosto prekrivajo s pristojnostmi vlade.

Renzi vztraja, da gre pri reformi, najpomembnejši po drugi svetovni vojni, za zgodovinsko priložnost za modernizacijo Italije, saj želi doseči večjo politično stabilnost v državi, ki je imela v 70 letih 63 vlad.