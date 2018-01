Na raketo je pretihotapil sendvič

John Young, prvi astronavt na svetu, ki je šestkrat letel v vesolje, je minuli petek umrl v starosti 87 let. Še danes zanj pravijo, da je bil astronavt astronavtov, saj je imel v svoji dolgoletni karieri opraviti s kar štirimi različnimi vrstami vesoljskih plovil s posadko. Uvrščal se je v tako imenovani drugi razred astronavtov, ti so v vesolje potovali z dvosedežnimi vesoljskimi ladjami Gemini in celo s trisedežnim Apollom (astronavti prvega razreda so v vesolje leteli s kapsulami Mercury).



39.897 kilometrov na uro je dosegel Apollo 10 med vračanjem na Zemljo.



Njegov prvi polet v vesolje, ki ga je na vesoljski ladji Gemini 3. marca 1965 opravil skupaj z Virgilom Ivanom Gusom Grissomom, je zasenčil manjši škandal. Young je namreč na krov pretihotapil sendvič s posoljeno govedino, kar ni bilo v skladu s pravili prehrane astronavtov. A na koncu so v ameriški vesoljski agenciji Nasa na to hitro pozabili, saj sta njuna predstavnika letela v plovilu, ki je v vesolju prvič manevriralo in s tem spreminjalo orbito, kar je bilo zelo pomembno za naslednje polete. V načrtu so bila že srečanja in združevanja z drugimi vesoljski plovili.

Young se je v vesolje drugič odpravil že naslednje leto, 18. julija 1966, tokrat z Geminijem 10. Družbo mu je delal Michael Collins. Polet je bil zelo zapleten, zajemal je dva vesoljska sprehoda, združevanje z raketno stopnjo agena 10, uporabo njenega močnega raketnega motorja in dvig v višjo orbito ali 756 kilometrov nad površino Zemlje. Na koncu je sledilo še približevanje raketni stopnji agena 8, ki je že več mesecev poprej imela pomembno vlogo pri vesoljski ladji Gemini 8.



Deveti je stopil na Luno

Youngov tretji polet v vesolje, ki je hkrati pomenil nekakšno generalko pristanka na Luni, se je zgodil 18. maja 1969. Tokrat je sedel v Apollo 10, in sicer skupaj s Thomasom Staffordom in Eugenom Cernanom. Tričlanska posadka je imela nalogo, da poleti do Lune in preizkusi lunarni modul v orbiti okrog Zemljinega naravnega satelita. Ta se je površini Lune približal vsega skupaj na 14,4 kilometra. Preizkušanje je bilo bolj ali manj uspešno, čeprav na trenutke napeto. Med vračanjem na Zemljo so dosegli največjo hitrost za vesoljsko ladjo s posadko – 39.897 kilometrov na uro.

Znova je Young potoval na Luno 16. aprila 1972 na krovu tričlanske vesoljske ladje Apollo 16 (John Young, Thomas Mattingly, Charles Duke) in bil takrat deveti človek, ki je stopil na Luno (vseh je bilo 12). Naloge te odprave so bili pristanek na območju ravnice Descartes, uporaba drugega lunarnega avtomobila in zbiranje številnih vzorcev. Lunarni avtomobil je po Luni prevozil 26 kilometrov in dosegel tudi največjo hitrost, 17 kilometrov na uro. Astronavta sta zbrala 95,8 kilograma različnih vzorcev. Med potovanjem nazaj proti Zemlji je astronavt Mattingly izvedel vesoljski sprehod v velikih vesoljskih globinah ali oddaljenosti 310.000 kilometrov od Zemlje. John Young je bil eden od treh astronavtov, ki so bili dvakrat pri Luni. Naslednji tak astronavt je bil John Lowell (Apollo 8 in Apollo 13), zadnji Cernan (Apollo 10 in Apollo 17).

Nesreča preprečila sedmi polet

Young je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v vesolje odletel še dvakrat. Aprila 1981 na krovu vesoljskega letala vrste shuttle, imenovanega Columbia (polet STS-1), 28. 11. 1983 pa na krovu Columbie v okviru poleta STS-9 in vesoljskega laboratorija spacelab. Pri prvem ga je spremljal astronavt Robert Crippen. Šlo je za prvi primer, da so neko novo vesoljsko plovilo izstrelili v vesolje, ne da bi se pred tem izvedli poskusni poleti brez posadke. Pri drugem poletu pa je bilo na krovu kar šest astronavtov, med njimi prvi neameriški astronavt oziroma prvi evropski in prvi nemški – Ulf Merbold. Young bi lahko v vesolje odletel še sedmič, a se to zaradi nesreče vesoljskega letala challenger leta 1986 ni zgodilo. Je pa postal vodja astronavtov in pozneje še svetovalec Nase ter bil visoko cenjen med astronavti in vesoljskimi strokovnjaki.