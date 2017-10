Na Obrežju z avtobusa vrgli hrvaškega dijaka sirskega porekla

OBREŽJE – V soboto zvečer se je na mejnem prehodu Obrežje znašel avtobus, na katerem so sedeli dijaki tretjega letnika zagrebške klasične gimnazije na poti v Rim. Na avtobusu je bil tudi fant sirskega porekla, ki že od leta 2012 z družino živi v Zagrebu, slovenske oblasti pa so mu na meji preprečile, da bi skupaj s sošolci odpotoval na težko pričakovani izlet, poroča hrvaški Jutarnji list. Hrvaški časnik piše, da gre za vzornega dijaka, ki že več let z družino živi v Zagrebu in ima na Hrvaškem prijavljeno bivališče in urejene dokumente za tujce. Njegov oče je zdravnik, ortoped in travmatolog, ki je lastnik Poliklinike Premium v Vrbovcu, mati pa je po izobrazbi gradbena inženirka, a na Hrvaškem dela v Centru za stres in travmo, dela z begunci in migranti ter kot prevajalka.

Oče težave pričakoval, a naj bi ga Slovenci pomirili

Ko je oče izvedel, da v šoli organizirajo izlet, je pričakoval, da bi lahko ob prečkanju meje prišlo do težav, zato je na italijanskem veleposlaništvu preveril, ali lahko njegov sin odpotuje v Rim in ali potrebuje za pot kakšne dodatne dokumente. Enaka vprašanja je menda naslovil tudi na slovensko ambasado, a oboji naj bi mu odgovorili, da dodatnih dokumentov ne potrebuje in da se lahko mirno odpravi na pot.



Kaj pravi ministrstvo? Na ministrstvu za zunanje zadeve pravijo takole: »Na podlagi Sklepa Sveta 94/795/PNZ lahko učenci, ki niso državljani države članice EU, vendar zakonito prebivajo v drugi državi članici in želijo vstopiti na njeno ozemlje bodisi za kratkoročno bivanje bodisi za tranzit, to storijo brez pridobitve vizuma. Učenci morajo potovati v okviru šolske ekskurzije kot člani skupine učencev iz splošnoizobraževalne šole. Skupino mora spremljati učitelj iz konkretne šole, ki ob mejni kontroli predloži seznam učencev na skupnem obrazcu. Učenec mora predložiti potno listino, veljavno za prestop meje. Izjeme od te zahteve so opredeljene v 2. točki 1. člena. Država članica oz. mejni organ, ki izvaja kontrolo, lahko zavrne vstop učenca, če ne izpolnjuje drugih ustreznih nacionalnih pogojev za vstop. Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo o primeru obveščeno prek Veleposlaništva RS v Zagrebu, ki je dne 2. 10. 2017 prejelo pritožbo nad zavrnitvijo vstopa v Slovenijo.«

A v soboto ob 23. uri je dijak na hrvaško-slovenski meji, Obrežju, doživel hladno prho, saj so ga slovenski mejni policisti pospremili z avtobusa in mu prepovedali vstop na slovenska tla. Moral je počakati na očeta, ki ga je nato odpeljal domov. Da je vse skupaj še žalostnejše, je fant v naglici zgrabil kovček, ki sploh ni bil njegov, temveč sošolkin. Ko sta doma to ugotovila, sta se znova odpravila na mejo in prosila, ali bi lahko nekdo poslal kovček dalje, a slovenski policisti ju je baje hladno odpravili. Oče je zato sam našel nekoga, ki mu je plačal, da je kovček odpeljal v Rim.

Policija odgovarja: Ni imel vizuma

Po odgovore smo se napotili tudi na policijo, kjer so nam potrdili, da so zadnjega septembra zvečer zavrnili vstop v schengensko območje državljanu Sirije, ki je potoval z avtobusom hrvaških registrskih tablic. »Pri mejni kontroli se je izkazal s potnim listom za tujca, ki ga je izdala Republika Hrvaška, v katerem je imel dovoljenje za bivanje Republike Hrvaške, kot namen bivanja pa je bila navedena 'subsidiarna zaščita'. Potni list za tujca je javna listina, ki se izda tujcu, kateremu je dovoljeno bivanje v državi, nima pa in si ne more priskrbeti veljavne potne listine svoje matične države. Za vstop v Republiko Slovenijo morajo vsi tujci, ki se izkažejo s potnim listom za tujce, izdanim s strani druge države, pridobiti tudi vizum. Vizum se pred vstopom pridobi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Državljan Sirije v potnem listu za tujca ni imel vizuma za vstop v schengensko območje,« nam je pojasnila tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik.

Dodala je, da policija mejne kontrole ni opravljala na avtobusu, ampak v prostorih policijske postaje, namenjenih opravljanju mejne kontrole potnikov, v postopku pa da niso uporabili prisilnih sredstev. Po zaključenem postopku je voznik avtobusa državljana Sirije zapeljal na hrvaško ozemlje, kjer naj bi ga prevzeli svojci, po vrnitvi pa je avtobus s potniki nadaljeval pot.