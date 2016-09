Na meji policijska akcija: sumijo na eksploziv

MÜNCHEN – Na avstrijsko-nemški meji v bližini kraja Kiefersfelden je policija danes ponoči v avtomobilu našla orožje in predmete, za katere je domnevala, da vsebujejo eksploziv. Sprožili so obsežno akcijo, avtocesta je bila na obeh straneh meje več ur zaprta. Pridržali so štiri osebe, od katerih so tri osumljene poskusa nedovoljenega vstopa v državo.

Policija je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa avtomobil ustavila med rutinskim nadzorom. V njem so našli hladno in strelno orožje ter predmete, za katere so domnevali, da bi lahko bili eksploziv. Opravili so pregled sumljivih predmetov in danes zjutraj sporočili, da »ne obstaja nevarnost eksplozije«. Avtocesto so nato znova odprli.

Začasno so pridržali vse štiri potnike. Policija domneva, da je nameraval voznik avtomobila tri tujce pretihotapiti v državo, zaradi česar že poteka preiskava. Sumljive predmete so predali v nadaljnjo preiskavo.