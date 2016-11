Na Castrov pogreb sestra ne bo prišla

HAVANA – Nekateri žalujejo, drugi se veselijo. V petek je umrl nekdanji dolgoletni kubanski predsednik in vodja komunistične revolucije Fidel Castro, njegova smrt pa vzbuja različne odzive doma in po svetu, toda ravnodušen ni ostal nihče.



Kubanci so se z množičnimi žalnimi slovesnostmi od 90-letnega nekdanjega predsednika poslavljali že včeraj, žalovanje pa bo trajalo vse do nedelje, ko ga bodo pokopali v drugem največjem kubanskem mestu Santiago. Ta kraj je z revolucionarnim voditeljem zgodovinsko povezan, saj je tu leta 1953 prvič poskušal zanetiti revolucijo, a neuspešno – diktatorja Fulgencia Batisto mu je uspelo strmoglaviti šele šest let pozneje.



Uradni del devetdnevnega žalovanja se začenja danes z zborom državljanov na znamenitem Trgu revolucije v Havani. Castrova žara bo romala na štiridnevno potovanje po državi. Žaro s pepelom pokojnika bodo 4. decembra pokopali na pokopališču Santa Ifigenia, kjer je že pokopan narodni heroj za neodvisnost Jose Marti. Pogreba se ne namerava udeležiti Castrova odtujena sestra Juanita Castro, ki že desetletja živi v ZDA in je leta 1964 celo sodelovala v zaroti Cie, s katero so želeli Castra odstraniti s položaja.

