Mrtvo ženo je na hrbtu nesel domov

Kar dvanajst kilometrov daleč je moral siromašni Indijec Dana Madži na ramah nositi pokojno ženo, saj mu bolnišnica, kjer je 42-letnica umrla, ni hotela pomagati pri prevozu trupla. Amang je umrla zaradi tuberkuloze v bolnišnici v Bavanipatni, okoli 60 kilometrov od doma v Melgari.



Ko so Madžija opazili domačini, je z v rjuho ovito pokojno ženo na ramah že prehodil deset kilometrov, ob njem je hodila 12-letna hči Chaula, ki je ves čas jokala.



Posnetek žalostnega prizora so predvajali na indijski televiziji, delili so ga tudi prek družabnih medijev. Dvignil je veliko prahu in posledično zagon projekta brezplačnega transporta pokojnikov domov. O slednjem so govorili že februarja, a se do zdaj ni nič premaknilo.



Madži je za lokalno teve postajo povedal, da je bolnišnica zavrnila prevoz ženinih posmrtnih ostankov, odgovorni so mu večkrat rekli, naj jo prenese sam. »Rekli so mi, da nimajo vozil. Prosil sem jih, jim povedal, da sem reven, da nimam avta, s katerim bi prepeljal ženino truplo.« Ko so jih opozorili, da Madži ženino truplo nosi domov, so lokalne oblasti nemudoma organizirale reševalno vozilo, ki je družino prepeljalo domov v Melgaro, do katere je bilo še 50 kilometrov. Tamkajšnje oblasti so se lotile preiskave incidenta in bolnišnico oprale slehernih obtožb; ni res, da vodstvo ni hotelo prepeljati Amang domov, mož je menda truplo odnesel, ne da bi o tem koga obvestil, prav tako ni vzel smrtovnice. V zadnjem času je bilo kar nekaj podobnih primerov v Indiji, kjer več kot 270 milijonov ljudi živi pod pragom revščine. V sredo so uslužbenci železnice prenašali truplo 76-letnice, ki jo je zbil vlak. »Mamo so premikali, kot bi bila žival. Grozno je bilo videti, bolelo me je,« je dejal njen sin Rabindra. Istega dne je neka dru??ina menda odvrgla truplo 45-letnega sorodnika v bližini bolnišnice, da bi privarčevali stroške transporta pokojnika.