Mož, ki je ujel Sovjete, tudi najstarejši v vesolju

Bivši ameriški astronavt in politik, tretji Američan v vesolju in prvi, ki je opravil orbitalni polet, je umrl; John Glenn je umrl v bolnišnici v Columbusu v Ohiu, obkrožen z družino, star je bil 95 let. Bil je ameriški letalec, inženir, astronavt in tudi senator zvezne države Ohio. Je eden od Merkurjevih sedem, skupine vojaških testnih pilotov, ki jih je Nasa leta 1959 izbrala za prve astronavte in so v kapsuli Mercury poleteli v vesolje.



Med drugo svetovno vojno je bil vojaški pilot na Pacifiku okoli Marshallovih otokov, bojeval se je tudi v korejski vojni, kariero pa je potem nadaljeval kot testni pilot: 19. julija 1957 je opravil prvi nadzvočni prelet prek ameriške celine, za to je porabil tri ure in 23 minut.



Leta 1958 je ameriška agencija za raziskovanje vesolja in letalstvo Nasa začela med vojaškimi piloti, starimi od 25 do 40 let, novačiti in izbirati kandidate za astronavte. Ostro in natančno so testirali 508 kandidatov in jih končno izbrali sedem, in sicer Johna Glenna, Alana Sheparda, Gusa Grissoma, Scotta Carpenterja, Wallyja Schirra, Gordona Cooperja in Deka Slaytona. Vsi razen Slaytona so potovali v vesolje. Shepard in Grissom sta opravila samo suborbitalni polet ali skok v vesolje, Slaytonu odhoda ni dopuščalo zdravje. No, vesoljski polet je dočakal leta 1975, ko je postal član odprave Apollo-Sojuz, prvega skupnega projekta s Sovjeti.



Tako je 20. februarja 1962 Glenn poletel na krovu rakete Atlas ali predelanega medcelinskega balističnega izstrelka (ICBM) in v vesoljski kapsuli, imenovani Friendship 7 (Prijateljstvo 7), postal prvi Američan, ki je obkrožil Zemljo. Bil je peti človek, ki je poletel v vesolje, pred njim sta bila sovjetska astronavta Jurij Gagarin in German Titov ter ameriška astronavta Shepard in Grissom, zadnja dva sta opravila suborbitalni vesoljski polet oziroma skok v vesolje. Glenn je v 1225 kilogramov težki kapsuli, izdelani v znani letalski tovarni McDonnell, trikrat obkrožil Zemljo in se med tem planetu najbolj približal na 149 kilometrov, najbolj je bil oddaljen 248 kilometrov. Prepotoval je razdaljo 121.794 kilometrov. Sprva so strokovnjaki načrtovali več orbit, vendar jih je zmotila signalna lučka, ki je opozarjala, da določen del kapsule ne deluje prav, zato so se odločili le za tri, poleg tega Glenn ni odvrgel zaviralnih raket po vstopu v atmosfero, ampak so ostale pritrjene na toplotni ščit. Ravno ta je strokovnjake najbolj skrbel: če bi odpovedal, bi po vstopu v atmosfero Glenn zgorel. Vendar se je vse srečno izšlo, prvi pravi ameriški astronavt je uspešno pristal na morski gladini. Pripravili so mu veličasten sprejem, pričakal ga je tudi takratni predsednik ZDA John Kennedy. Američani so tako ujeli Sovjete, da bi jim bili enakovredni in jih prehiteli, pa je bilo treba počakati na novo dvosedežno vesoljsko ladjo Gemini, potrebna so bila leta trdega dela.



Januarja 1964 je Glenn zapustil Naso in se podal v politične vode: kandidiral je za demokratskega senatorja v zvezni državi Ohio. V senatu je bil več mandatov. Leta 1976 je bil tudi eden od podpredsedniških kandidatov demokratske stranke, 1984. se je potegoval za nominacijo za demokratskega predsedniškega kandidata.



V vesolje se je vrnil 29. oktobra 1998 na krovu vesoljskega letala Discovery v sklopu misije STS-95. Pri 77 letih je postal najstarejši človek, ki je potoval v vesolje. Da mu je to uspelo, je pri Nasi lobiral kar dve leti, in sicer z izgovorom, da bo poskusni zajec za proučevanje vpliva vesoljskih poletov na stare ljudi. Tako je sodeloval pri devet dni dolgi misiji, ki so jo strokovnjaki kritizirali kot politično naklonjenost predsednika Billa Clintona. Vendar je po drugi strani res, da so tako dobili dragocene podatke o vplivu breztežnosti in drugih posebnostih poleta na istega posameznika dvakrat v presledku 36 let. Glenn, ki je bil poročen z ljubeznijo iz otroštva Ann Margaret Castor, je bil tudi eden od tistih, ki so se odkrito upirali poletom turistov na Mednarodno vesoljsko postajo. Menil je, da taki poleti ne prinašajo znanstvene vrednosti.



V sredo je predstavnik državne univerze Ohio sporočil, da je Glenn v bolnišnici že en teden, o zdravstvenem stanju ni govoril. Družinski vir je nato omenil, da mu zdravje peša in da je stanje slabo. Pokopali ga bodo v družinskem krogu na pokopališču Arlington.