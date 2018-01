Moške bodo zamenjali roboti!

Znana matematičarka z ameriške univerze Harvard je šokirala z izjavo, da bodo moški na tem svetu kmalu povsem nepotrebni. Dr. Cathy O'Neil trdi, da bi lahko ženske v prihodnosti bolj privlačili moški roboti kot tisti in mesa in krvi. V človeški naravi je sicer, da si želimo in potrebujemo nekoga, ki ga ljubimo in se z njim predajamo posteljnim radostim, a v vseh teh letih se je med ženskami pojavila potreba po še nečem – nekom, ki bi jim pomagal pri hišnih opravilih. O'Neilova pravi, da je povsem mogoče in verjetno, da bodo roboti v slednjem prekašali moške, če bodo le pravilno programirani, zaradi česar se bodo ženske najverjetneje raje odločale za življenje z njimi.

Mislim, da bi moralo moške upravičeno skrbeti.

Vsi gledajo najprej nase

V petih podjetjih po svetu že izdelujejo robote za seks, katerih cene se gibljejo od okrog 4400 evrov do 13.000 za bolj prestižne modele. Trg večinoma obvladujejo moški, saj so kupci tovrstnih lutk v kar 95 odstotkov primerov, to pa se je počasi že začelo spreminjati. Po besedah O'Neilove se bo kmalu prevesilo v prid žensk. »Mislim, da bi moške upravičeno moralo skrbeti. Ko bodo nekoč na voljo dobri roboti, ki bodo ženske lahko spolno zadovoljili, takšni, ki se jih bo dalo sprogramirati, da bodo kazali določena čustva ter pomagali okrog hiše, moškim ne bo ostalo več kaj dosti, kar bi jim lahko ponudili,« pravi in dodaja: »Živimo v dobi, v kateri je posameznik na prvem mestu. Vsi najprej gledajo nase, šele nato na ljudi okrog sebe. Zato propadajo zveze, vse več je zgolj priložnostnega seksa, nimamo več potrpljenja in časa za medčloveške odnose, gledamo le še na to, kako zadovoljiti telesne potrebe. Nekoč smo potrebovali dva spola, da smo se sploh lahko razmnoževali, a medicina je tako napredovala, da otroci nastajajo v epruvetah, še malo in lahko jih bomo delali povsem brez udeležbe moških in žensk, in takrat moških ne bomo več potrebovali,« še pojasnjuje O'Neilova, ki je s svojimi pogledi in trditvami med feministkami požela precej odobravanja, moški pa so pričakovano povsem zgroženi.

»Skozi leta vedno bolj izgubljamo primat v družbi. Ženske so nas izgnale z vodilnih položajev, hišna opravila si v mnogo gospodinjstvih delijo, tudi zaslužijo že skorajda enako kot moški, zdaj pa pravijo celo, da nas sploh več ne potrebujejo? Nezaslišano,« ni skrival ogorčenja nad izjavami matematičarke neki Američan, ki ni hotel biti imenovan.