To morate vedeti, če potujete v tujino

Posebnosti pri prenosu podatkov Kot je navedeno zgoraj, bo preneseni gigabajt podatkov od 1. januarja 2022 stal do največ 2,5 evra za vsakega prenesenega. Do takrat pa velja prehodno obdobje, in sicer: od 15. junija letos cena do največ 7,7 evra/GB,

od 1. januarja 2018 do 4,4 evra/GB,

od 1. januarja 2020 do 3,5 evra/GB,

od 1. januarja 2021 do tri evre/GB,

od 1. januarja 2022 2,5 evra/GB.