Moody's znižal bonitetno oceno Agrokorja

ZAGREB – Bonitetna hiša Moody's je v petek spet znižala bonitetno oceno hrvaškega Agrokorja, s Caa2 na Ca, ob tem pa zadržala negativne obete. Hkrati je zvečala verjetnost stečaja, s Ca-PD na D-PD, ker koncern 1. maja ni plačal kupona na svojo 300 milijonov evrov vredno izdajo obveznic, ki v plačilo sicer zapadejo maja 2019. Moody's je tako že četrtič letos znižal bonitetno oceno Agrokorja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Bonitetna agencija je v petek znižala bonitetno oceno za več Agrokorjevih obveznosti, ki v plačilo dospejo v letih 2019 in 2020, in sicer s Caa2 na C. Agrokor po oceni bonitetne agencije ne plačuje obresti na ostale obveznosti v skladu z dogovorom koncerna v maju o prestrukturiranju po zakonu o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih. Moody's je ob tem spomnil, da je na čelu Agrokorja v skladu z zakonom imenovan izredni pooblaščenec hrvaške vlade Ante Ramljak, koncern pa je že začel pogovore z upniki.

»V tej fazi končni izplen pogovorov ostaja negotov,« je poudaril Moody's. Bonitetna agencija vidi tveganje v tem, da bi nekateri upniki, kot so lokalni dobavitelji, lahko bili poplačani prej kot mednarodni upniki. Obenem bi dodatna posojila poleg že odobrenih 80 milijonov evrov posojil povečala podrejenost obstoječih dolgov.

Moody's bi sicer lahko zvišal bonitetno oceno Agrokorja, če bi koncernu uspelo zagotoviti ustrezno likvidnost in izboljšati finančno strukturo z zmanjšanjem dolga.