Mona Liza zgoraj brez

PARIZ – Francoski znanstveniki so prepričani, da je 500 let stara skica z ogljem, na kateri je upodobljena ženska zgoraj brez, v resnici zgodnja skica tedaj nastajajoče Mone Lize in jo je naredil Leonardo da Vinci. Znanstveniki iz Louvra, kjer visi slavna slika, so temeljito proučili skico, poznano pod imenom Monna Vanna, ki naj bi nastala v studiu mojstra iz Firenc. Od leta 1862 je v lasti muzeja Conde v palači Chantilly na severu Pariza. Kuratorji iz muzeja so po enem mesecu testiranj prepričani, da jo je vsaj delno ustvaril Leonardo. »Način, kako so narisane roke in obraz, je izjemen, ne gre za slabo kopijo,« je pojasnil Mathieu Deldicque. »Gre za delo, ki je nastajalo vzporedno z Mono Lizo proti koncu Leonardovega življenja. Skoraj zagotovo gre za skico, ki je bila del priprav na sliko z oljem.«

Leonardo da Vinci je umrl 2. maja 1519 v Franciji.

Roka in telo sta postavljena skoraj identično kot pri Moni Lizi, tudi velikost je skoraj enaka. Luknje v papirju namigujejo, da jo je preslikaval na platno. Strokovnjak iz Louvra Bruno Mottin se strinja, da je nastala, ko je bil umetnik še živ in da je zelo kakovostno izdelana. »Ugotovili smo, da je vzorec nad glavo delal desničar, Leonardo pa je slikal z levo roko. Ta skica je zelo krhka, zato jo je zelo težko proučevati.« Prepričan je, da bodo v dveh letih vedeli, kdo jo je naredil, da bo njegova identiteta znana pred veliko razstavo ob 500-letnici Leonardove smrti. Delo si je v zadnjih tednih ogledalo več kot 10 strokovnjakov, opravili so vrste skeniranj in drugih znanstvenih metod. Radi bi odkrili, ali je nastala pred Mono Lizo, to je 1503., ali po njej. V zasebnih zbirkah je sicer približno 20 slik gole Mone Lize, a je točen datum njihovega nastanka zelo težko določiti.