Modra jajca navdušila znanstvenike

NEW YORK – Na jugu Kitajske so tri najdišča 66 milijonov let starih gnezdišč dinozavrov oviraptorjev. Nedavno je ekipa znanstvenikov z univerze Yale in univerze v Bonnu prišla do osupljivega odkritja, ki še dodatno potrjuje tesno povezavo med današnjimi ptiči in dinozavri. Izkazalo se je, da so dinozavri valili modro zelena jajca, barva pa jih je bolje skrila pred plenilci – doslej je veljalo, da so bila preprosto bela. To pomeni, da so obarvana jajca nastala pred razvojem sodobnih ptičev ter da so vrste, kot so emuji in taščice, to lastnost dedovali od dinozavrskih prednikov. To je še ena izmed številnih lastnosti, ki smo jih nekoč pripisovali izključno ptičem, zdaj pa vemo, da je bila lastna tudi dinozavrom – kot tudi perje in značilno oblikovana prsna kost.

Niso imeli zob, zato nihče ne ve, s čim so se prehranjevali.

Jajca ptičev dobijo barvo zaradi dveh pigmentov – biliverdina in protoprofirina –, ki se vmešata v lupino. V jajcih dinozavrov so prav ti barvili našli s pomočjo masne spektometrije. »Ko se je pred časom utrdila ideja, da so se barvna jajca razvila s ptiči, si ni nihče upal pomisliti, da bi lahko bila obarvana tudi jajca dinozavrov,« je nad odkritjem navdušena Jasmina Wiemann z Yala. »Včasih smo mislili, da so bili fosili obarvani v procesu fosilizacije zaradi prisotnosti mineralov.«

Oviraptorji so bili približno 1,5 metra visoki in so tehtali okoli 10 kilogramov. Niso imeli zob, zato nihče ne ve, s čim so se prehranjevali. Gre za vrsto, ki je blizu sodobnim ptičem. Samice naj bi varovale svoja odprta gnezda. Znanstveniki so barvila že iskali v drugih jajcih, a so jih tokrat našli prvič.