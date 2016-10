Močan potres stresel Italijo

VISSO – Osrednjo Italijo je stresel močan potres z magnitudo 5,3, ki je imel žarišče v pokrajini Macerata samo devet kilometrov pod površjem. Čutili so ga tudi v prestolnici Rim. Za zdaj ni podatkov o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi, ponekod poročajo o prekinitvi dobave električne energije. V pokrajini Macerata so nato zabeležili več manjših popotresnih sunkov z magnitudo 2,6 in 2,5.

Ameriški seizmološki inštitut je poročal, da je bilo žarišče potresa sedem kilometrov jugozahodno od vasi Visso. Potres so danes med drugim čutili v mestih Pescara, Ancona in L'Aquila, kjer je v katastrofalnem potresu leta 2009 umrlo več kot 300 ljudi. Številni ljudje so danes v paniki zbežali na ulice.

Potres čutili tudi v Sloveniji Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so po prvih podatkih potres čutili tudi posamezni prebivalci v Sloveniji, in sicer predvsem v višjih nadstropjih. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Osrednjo Italijo je že 24. avgusta prizadel katastrofalen potres z magnitudo 6, v katerem je umrlo 298 ljudi, 3000 pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. V zasilnih bivališčih jih še vedno živi okoli 1400.

Avgustovski potres je najbolj prizadel dežele Umbrija, Lacij in Marke, opustošil pa kraj Amatrice, kjer je zahteval več kot 230 življenj. Vlada je škodo ocenila na najmanj štiri milijarde evrov.