Mladi avstrijski minister zahteva popolno zaprtje begunske poti

DUNAJ – Po vzoru popolne zapore balkanske poti minulo leto se je avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA v okviru projekta Global Spotlight zavzel tudi za popolno zaprtje sredozemske begunske poti.

Privlačna ponudba EU

»Edina rešitev, da tihotapcem ljudi odvzamemo posel in da končamo umiranje v Sredozemskem morju, je, da zagotovimo, da nekdo, ki se nezakonito odpravi na pot, ne pride v srednjo Evropo,« je v danes objavljenem pogovoru dejal vodja avstrijske diplomacije. Po načrtih avstrijskega zunanjega ministra bi morali vse begunce, ki jih rešijo v Sredozemskem morju, neposredno odpeljati v Tunizijo ali Egipt. Ob tem je Kurz izrazil prepričanje, da bi se obe državi zagotovo strinjali s tem, če bi jima EU dala privlačno ponudbo. Tunizija je doslej tovrstne predloge odločno zavračala, dvom je izražal tudi Egipt.

V sprejemnih centrih za begunce na severu Afrike tisti, ki iščejo zaščito, po mnenju avstrijskega zunanjega ministra tudi ne bi imeli možnosti, da zaprosijo za azil. »To bi bilo napačno, ker če bi to storili, bi to povzročilo, da bi se ljudje iz celotne Afrike napotili v Egipt ali Tunizijo,« je dejal Kurz.

Potujejo v gumenjakih

Edina zakonita možnost, da tisti, ki bežijo pred vojnami, zakonito pridejo v Evropo, je po njegovem mnenju program preseljevanja, kar pomeni, da bi mednarodne organizacije na kriznih območjih izbirale ljudi za preselitev. Na tak način bi po oceni avstrijskega zunanjega ministra dejansko pomagali najšibkejšim in ne tistim, ki si lahko privoščijo, da za pot plačajo tihotapcem ljudi. Trenutni sistem po njegovi oceni tudi ni zelo human. »Imam občutek, da so številni za sprejem tistih, ki pridejo k nam, samo zato, da bi pomirili lastno vest. A to ni nujno vzdržen sistem,« je še opozoril.

Od začetka leta je prek Sredozemlja v Evropo prišlo okoli 70.000 beguncev. Večina se z gumijasti čolni odpravi z obale Libije proti Italiji. Od januarja do maja je v Sredozemskem morju doslej umrlo že skoraj 1600 ljudi.