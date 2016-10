Mislila sta, da sta na loteriji zadela milijone, sledilo je grenko spoznanje

Sanjarite kdaj, kako bi bilo, če bi zadeli kakšen milijon na loteriji? Mnogi to počno, med njimi pa sta tudi Jan in Paul French, ki sta ob zadnjem žrebanju EuroMillions verjela, da sta zadela jackpot, vreden 124 milijonov funtov (okoli 136 milijonov evrov). A ob pregledu listka je sledilo grenko spoznanje, da na njun račun ne bodo padli milijoni, temveč zgolj 1900 funtov ali okoli 2100 evrov. Par, ki ima sicer dva otroka, 10-letno Tio in dve leti mlajšega Lewisa, je namreč ob ponovnem pregledu številk ugotovil, da jima do glavnega dobitka manjka še ena številka.

Paulu (41) prijatelji pravijo, da bi se moral dobitka veseliti, a njemu ni do smeha. Zaveda se, da je bil res blizu glavnega dobitka: »Verjetno ne bom nikoli bliže dobitku, kot sem bil zdaj.« To pa je tudi razlog, da se človek distancira od igre. Tudi Jan in Paul pravita, da se bosta.

Mislite, da ju bo spet premamilo?