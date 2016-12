Mislila je, da je zanosila, v resnici pa je bila na smrt bolna!

SHOTTS – 27-letna Škotinja Kathryn Murphy je lanskega decembra mislila, da je zanosila. Bila ja na kontracepcijskih tabletah, zato se ji je to zdelo nekoliko nenavadno. A njen trebušček se je povečal na trikratnik normalnega, zato je sklenila opraviti test nosečnosti. Bil je negativen. Ponovila ga je in rezultat je bil enak. Sledile so preiskave pri zdravnikih, kjer so ugotovili, da ima redko obliko avtoimunskega hepatitisa (lastne celice obrnejo proti telesu in napadejo jetra), zaradi česar potrebuje nova jetra. A še pred tem so se zadeve izredno zakomplicirale.

»Vse se je zgodilo tako na hitro. Potem, ko so mi postavili diagnozo, so me poslali domov, a se niso zavedali, kako resne so moje zdravstvene težave,« danes pravi Murphyeva. Bila je neizmerno utrujena, v bolečinah, potem pa je 30. decembra začela bruhati kri. Nemudoma so jo sprejeli v bolnišnico in jo dali v umetno komo. Njenim staršem so povedali, da če v kratkem ne dobi novih jeter, bo v kmalu umrla. Na srečo se je donator našel, Kathryn pa se je uspelo izvleči. Pravi, da so bili rezultati po transplantaciji jeter vidni nemudoma. Otekline so izginile, spet sem lahko videla svoja kolena in gležnje, napihnjeni trebuh je uplahnil. »Donator mi je vrnil moje življenje,« pravi hvaležna Kathryn, ki se veseli prihajajočega 28. rojstnega dneva, poroča Mirror.