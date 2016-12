Ministrica se je uprla Arabcem in zavrnila tradicionalno oblačilo

Nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen se je postavila zase in tudi za vse tuje diplomatke, ki med obiskom Savdske Arabije hočeš nočeš morajo obleči oblačila, ki spoštujejo tamkajšnje stroge zakone. Povedala je, da ji gre na živce, da so ženske prisiljene nositi abajo, preprosto dolgo obleko, ki zakriva celotno telo. Sama se je uprla in je ni želela obleči, ob tem pa je povedala, da se ima vsaka ženska pravico oblačiti tako, kot ji ustreza.

Videti je, da je princ Muhammad bin Abdulaziz Al Saud njeno odločitev spoštoval, saj je bil v družbi odločne ministrice sproščen in nasmejan. Von der Leyenova je ob tem povedala, da nobeni ženski v njeni delegaciji ni treba nositi abaje oziroma drugih tradiconalnih muslimanskih oblačil.