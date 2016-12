Mini dinozaver v jantarju

Raziskovalci dinozavrov so navdušeni: našli so namreč del repa pernatega dinozavra izpred kakih 99 milijonov let, odlično ohranjenega v jantarju. Lida Xing, kitajski paleontolog iz Pekinga, je na fosil naletel lani na tržnici jantarja v Myitkini v Mjanmaru. Prodajalec ga je že zloščil kot nakit, prepričan, da je rastlinski material. A je podrobnejši pregled pokazal, da gre za rep pernatega dinozavra, ki je bil velik kot vrabec.



Raziskovalci so dobili nov vpogled v izumrla pernata bitja pa tudi evolucijo perja. »Gre za nov vir informacij, ki ga je treba raziskati, obenem pa zaščititi in ohraniti fosil,« pravi Ryan McKellar, eden od znanstvenikov, ki je sodeloval pri raziskavi. Izjemno odkritje pomeni novo okno v biologiji bitij, ki so vladala našemu planetu pred več kot 160 milijoni let.



Znanstveniki menijo, da je v nekaj centimetrov velikem in 6,5 grama težkem jantarju, fosilizirani drevesni smoli, ohranjen dinozaver, in ne predzgodovinska ptica, saj je rep dolg in upogljiv, pravi McKellar, znanstvenik s kanadskega muzeja Saskatchewan: »Rep je sestavljen iz osmih vretenc, okoli njih je perje, ohranjeno je tridimenzionalno in do najmanjše podrobnosti.« Čeprav je pernat ves rep, dinozaver najverjetneje ni znal leteti, pravi paleontolog in dodaja, da mu je perje najverjetneje pomagalo pri parjenju ali pa je služilo tudi kot sredstvo za uravnavanje toplote. Obstajajo dokazi, da so bile v dinozavru še tekočine, ko se je ujel v smolo, ki je postala jantar, pravi McKellar. Dinozaver bi se lahko torej ujel v lepljivo snov, ko je bil še živ, dodaja soavtor študije profesor Mike Benton z univerze v Bristolu: »Osupljivo je videti vse podrobnosti repa in si obenem predstavljati, kako se je malček ujel in potem poginil, ker se ni mogel rešiti.«



Tokrat v jantarju ohranjenega perja niso odkrili prvič, so pa znanstveniki prvič z gotovostjo zatrdili, da gre res za dinozavra. Jantar so globinsko slikali in ga proučili pod mikroskopom; sklepajo, da je perje temno rjave barve, spodnja stran pa je svetlejša ali bela. Jantar je cenjen kot nakit, McKellar poudarja tudi njegovo pomembnost v paleontoloških raziskavah. »Koščki jantarja so ujeli in ohranili drobne posnetke starodavnega ekosistema, so zapis mikroskopske podrobnosti, tridimenzionalne podobe, nestalnih tkiv, ki jih je sicer težko proučevati.«