Milijonar, ki je gostil Obamo, prišel iz bunkerja in v šoku ugotovil: Ničesar ni več

Britanski milijonar sir Richard Branson in lastnik založbe Virgin se je med divjanjem orkana Irma skril v bunkerju svoje vile na otoku Necker. Nekoč sanjski otoček, na katerem je gostil številne zvezdnike, tudi nekdanjega predsednika Baracka Obamo, je povsem opustošen. Čeprav je bil prepričan, da neurje njegovega otoka ne bo doseglo, se je zmotil, saj nihče ni računal na to, da se bo Irma razvila v največji orkan vseh časov. Po prihodu iz zatočišča, kamor se je zatekla vsa družina, je ugotovil, da na otoku ni ničesar več.



Hiše in dreves ni več

»Nikoli nisem videl česa podobnega. Necker je povsem uničen,« je sporočil Branson. »Še vedno ocenjujemo škodo, toda hiše in drevesa ni več. Vrata kopalnice in spalnice sem našel več deset metrov od hiše, strehe ni več.«

Vsem tistim, ki se pripravljajo na prihod Irme, Branson sporoča: »Pripravite se, najdite dobro zaklonišče, ne pozabite na hrano in vodo. Vaša življenja so najpomembnejša!« Ob tem je dejal, da je njegova založba Rdečemu križu donirala denar in da bodo zelo kmalu sanirali škodo ter otočke, ki so bili najbolj na udaru, vrnili v prvotno stanje.