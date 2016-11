Milijon evrov na dan za varovanje Melanie in Donalda

NEW YORK – Varovanje novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove družine stane mesto New York milijon dolarjev na dan, večinoma zaradi policijskih nadur. Stroški se bodo nadaljevali, ker se je Trumpova soproga Melania odločila, da s sinom Barronom ostane v mestu do prihodnjega poletja.

Območje okrog Trumpove stolpnice na 5. aveniji in 56. ulici je močno zastraženo, zaradi česar imajo težave bližnje trgovine in restavracije. Težave so v prometu in bodo še hujše, saj je to območje postalo redno prizorišče protestov.

Trump se namerava po prisegi 20. januarja redno vračati domov na obisk k ženi in sinu, kar je napoved prometnih infarktov in dodatnih stroškov. En sam predsedniški obisk podjetje Port Authority, ki upravlja letališča in drugo infrastrukturo, stane 100.000 dolarjev samo glede pristanka letala Air Force One in cestnih zapor.

Varnost bo najpomembnejša

V času Trumpovega predsednikovanja za vikende ne bo mogoče več opravljati helikopterskih turističnih ogledov Manhattna, prilagoditi pa se bodo morali tudi stanovalci Trumpove stolpnice, med katerimi sta nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in filmski igralec Bruce Willis. Ko bo v zgradbi predsednik, bo med drugim vojska ovirala elektronske komunikacije. V zgradbo ne bo mogoče brez zelene luči tajne službe.

Newyorški župan Bill de Blasio je zagotovil, da je varnost najpomembnejša, in mesto bo za Trumpa in njegovo družino poskrbelo, vendar potrebuje finančno pomoč zvezne vlade. To že dobiva za varovanje tujih diplomatov v času zasedanja generalne skupščine ZN in drugih gostov. Mesto od zvezne vlade tudi brez Trumpa dobi povprečno po 500.000 dolarjev na teden.