Mesec bo dobil  še svoj tempelj

Evropska vesoljska agencija je razkrila načrt, da bi na Luni postavili tempelj, in sicer v neposredni bližini prve človeške kolonije na drugem nebesnem telesu. Gre za 50 metrov visoko kupolo zraven načrtovane lunarne baze v bližini južnega pola, namenjene prvim stalnim prebivalcem Lune.



Tempelj je oblikoval umetnik Jorge Mañes Rubio, član vizionarske ekipe Advanced concepts team. »S kolegi smo imeli najrazličnejše diskusije, med drugim smo se dotaknili morebitnih potreb bodočih kolonialistov na Luni,« je pojasnil. »Kakšne socialne stike bodo imeli, kakšne kulturne aktivnosti in rituale bodo razvili in kakšno umetnost bodo imeli oziroma kakšne umetnine bodo izdelovali. Ljudje se z umetnostjo ukvarjamo že vsaj 30.000 let, torej ni dvoma, da se bo to nadaljevalo tudi v vesolju.«



Tempelj bo stal na osvetljenem predelu roba kraterja Shackleton, ki je večino časa v sončni svetlobi, pod njim se odpira pogled na 4,2 kilometra globok krater, ki pa je vseskozi v senci. Že prej so pola izbrali za najbolj ustrezni lokaciji za poselitev, saj je dno kraterjev vseskozi v senci in bi bil tam lahko prostor za neke vrste hladilnik, kamor bi lahko spravljali vodo v obliki ledu, tam bi lahko proizvajali vodo, zrak in gorivo za rakete.



Gradili bi s 3D-tiskalniki



Gradnja 50 metrov visoke kupole bi potekala s pomočjo 3D-tiskalnika, ki bi za gradbeni material uporabil okoliško zemljo. Jorge je za projekt izbral krater Shackelton, ne bližnjega Malaperta, saj je Zemlja iz slednjega vidna ves čas, iz Shackletona pa se k nam vidi le dva tedna skupaj, kar naj bi spodbujalo bolj neodvisno razmišljanje. »Navdih sem iskal v utopičnih arhitektih iz 18. stoletja, kot sta bila Étienne-Louis de Boullée in Claude Nicolas Ledoux. Načrtovala sta velikanske strukture, bistveno prevelike, da bi jih lahko postavil na Zemlji, lahko pa bi jih na Luni, ki ima le šestino naše gravitacije.«



Lunarni tempelj naj bi bil predvsem simbol enotnosti človeštva, bil pa bi tudi opomin, da je naš naravni satelit od nekdaj buril našo domišljijo.



Načrti Evropske vesoljske agencije, da bi postavila kolonijo na Luni, so del širše ideje, katere cilj je raziskovati oddaljene predele našega sončnega sistema. Vodja agencije Jan Woerner je nedavno izjavil: »Po mojem prepričanju bi morali najprej iti na Luno, nato pa naprej.« Dodal je, da Mars ne bi smel biti naš dokončni cilj, saj je prepričan, da bomo šli dlje. »Naselbina na Luni je izjemna priložnost, da začnemo znova, to bi bil kraj, kjer ne bi bilo družbenih konvencij, ne bi bilo narodov ali religij,« razmišlja Jorge. »Tam bi morali te koncepte na novo definirati. Ljudje smo na Luni sicer postavili zastave, a te so sčasoma povsem zbledele zaradi izpostavljenosti soncu – kot bi se Luna poskušala zaščiti pred tovrstnimi zemeljskimi koncepti.« Vhod v kupolo bo usmerjen proti Zemlji, odprtina na vrhu pa bo strmela v neskončne globine vesolja.