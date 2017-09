Merklova v Nemčiji z največ podpore

Angela Merkel in CDU/CSU zmagovito na volitvah. Foto: Reuters

BERLIN – Zmagovalka današnjih parlamentarnih volitev v Nemčiji je glede na izide vzporednih volitev unija CDU/CSU kanclerke Angele Merkel, sledijo socialdemokrati (SPD) Martina Schulza, na tretje mesto pa se je uvrstila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki bo prva skrajno desna stranka v nemškem parlamentu po drugi svetovni vojni.

Glede na izide vzporednih volitev nemških televizij je unija krščanskih demokratov (CDU) in krščanskih socialistov (CSU) dobila med 32,5 in 33,5 odstotka glasov. To je precej manj kot na zadnjih volitvah leta 2013, ko je dobila 41,5 odstotka glasov.

SPD je glede na izide vzporednih volitev dobila med 20 in 21 odstotkov glasov, kar je še slabše kot pred štirimi leti, ko so dobili 25 odstotkov glasov.

AfD, za katero je na zadnjih volitvah glasovalo manj kot pet odstotkov volivcev, je dobila med 13 in 13,5 odstotka glasov in bo tako tretja najmočnejša sila v bundestagu.

V parlament se vračajo liberalci (FDP), ki so dobili med 10 in 10,5 odstotka glasov. Na zadnjih volitvah je zanje glasovalo 4,8 odstotka volivcev.

V bundestagu bodo tudi poslanci Levice, ki je po vzporednih volitvah dobila devet odstotkov glasov, kar je približno toliko kot leta 2013, ter Zeleni, ki naj bi dobili med 9 in 9,5 odstotka glasov, kar je prav tako približno enako kot pred štirimi leti.

V Nemčiji se medtem že začenjajo ugibanja o vladajoči koaliciji. Ko edini možnosti se kažeta vnovična velika koalicija CDU/CSU in SPD ter t. i. jamajška koalicija, ki bi jo poleg CDU/CSU sestavljali še liberalci in Zeleni.