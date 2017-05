Merklova in Macron pripravljena na spremembe pogodb EU

BERLIN – Nemška kanclerka Angela Merkel in novi francoski predsednik Emmanuel Macron sta izrazila pripravljenost na spremembe pogodb EU, če bo to potrebno zaradi reforme evroobmočja.

»Z vidika Nemčije je možno spremeniti pogodbo, če je smiselno,« je dejala Merklova, Macron pa je pristavil, da glede tega vprašanja »ni tabujev«.

Macron je med predvolilno kampanjo predlagal ločen proračun za območje evra, finančnega ministra in celo parlament, za kar bi bilo potrebno spremeniti pogodbe EU.

»Celotni zadevi lahko damo novo dinamiko,« je o prihodnosti EU dejala nemška kanclerka, ki je novega francoskega predsednika sprejela le dan po njegovi prisegi.

Macron je po pogovorih z Merklovo obljubil daljnosežne reforme v Franciji. Poudaril je, da so ekonomske in socialne reforme, ki jih načrtuje, pomembne tudi za to, da se Evropa pomakne naprej.

Obljubil je, da se bo njegova vlada posvetila vprašanju visoke brezposelnosti, ki je država ni uspela rešiti zadnjih 30 let.