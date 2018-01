Menda jih vendarle ni označil za »usrane luknje«

WASHINGTON – Poročali smo že o spornih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o problematiki priseljevanja . A je Trump že zanikal, da bi v četrtek na sestanku za zaprtimi vrati s kongresniki o ureditvi problema priseljevanja afriške in nekatere druge države označil za "usrane luknje". Na njegovo izjavo se je vsul plaz kritik.

»Zakaj prihajajo sem vsi ti ljudje iz usranih lukenj,« naj bi dejal Trump po navedbah ljudi, ki so bili seznanjeni z vsebino sestanka. To izjavo je objavilo več ameriških medijev.

»Besede, ki sem jih uporabil na sestanku o DACA, so bile krepke, vendar to niso bile besede, ki sem jih uporabil,« je sporočil na Twitterju.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 January 2018

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 January 2018

Na četrtkovem sestanku so razpravljali o kompromisnem predlogu, po katerem bi program zaščite nezakonitih priseljencev, ki so jih v ZDA kot mladoletne pripeljali njihovi starši, ohranili, ukinili pa bi vizumsko loterijo in možnost, da zakoniti priseljenci v državo pripeljejo tudi svoje družinske člane.