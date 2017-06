Melanii v Mariboru izumili konkurenco

MARIBOR – V zadnjih dnevih so oči svetovnih medijev uprte v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. No, ponekod raje kot o njem poročajo o njegovi ženi, prvi dami ZDA, Slovenki Melanii Trump. Zaradi lepote, oblačil, tudi zato, ker je možu nekajkrat odmaknila dlan, ki jo je hotel prijeti. Le kaj s tem sporoča, se sprašujejo ameriški mediji, kdo sploh je Melania?



A strani tujih medijev ne polni le Sevničanka, ampak tudi Maribor. Otoški Daily Mail je včeraj pisal o novosti, ki smo jo kot prvi v svetu vpeljali v Sloveniji, natančneje Maribor. Gre za digitalni nagrobnik, ki so ga v drugem največjem slovenskem mestu, na tamkajšnjem pokopališču Pobrežje, predstavili že 23. marca. Prvi digitalni nagrobnik na svetu, iTernal, je na pogled kot večina drugih, ko stopiš predenj, pa se aktivira senzor, da nagrobnik oživi, spremeni se v interaktivni 48-inčni zaslon na dotik, ki predvaja digitalne vsebine.



Na njem tako niso zapisani le pokojnikovo ime ter datum rojstva in smrti, na prikazovalnik je mogoče naložiti skorajda vse, kar željo svojci, od fotografij do besedil, tudi film; nagrobniki so zavarovani prot vandalizmu in prilagojeni oziroma odporni proti vremenskim razmeram, napaja jih lahko klasična elektrika, solarna energija ali baterije, stane 3000 evrov. Vgrajen ima senzor, ki zaznava gibanje, kadar pred njim ni nikogar, se vidijo le običajni podatki, torej ime in priimek umrlega ter letnici rojstva in smrti. Tako se ohranja energija in tudi zaslon, kar podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Nagrobnik je plod dela in sodelovanja mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in malih ter srednjih podjetij; zdaj delajo še aplikacijo za pametne telefone, ki bo omogočala tudi poslušanje, in sicer prek slušalk, saj bi bili zvočniki preglasni za pokopališče.



Sodobna digitalna tehnologija tako sega tudi v življenje po smrti. Prva naročila že prihajajo, za letos naj bi jih imeli kakšnih 30. Sicer so na prav tem pokopališču pred leti prvi v Evropi predstavili digitalni mobilni vodnik po pokopališčih Artour, kot pilotski projekt inovativnega pristopa v turizmu in izobraževanju.