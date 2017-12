Melania ukazala: Drevo mora iti

WASHINGTON – Večji del bele magnolije, ki na južni strani pred Belo hišo stoji že več kot 180 let, bodo zaradi varnosti obiskovalcev in novinarjev odstranili, je odločila ameriška prva dama Melania Trump. Tam namreč vzleta helikopter ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za odstranitev dela drevesa se je odločila, potem ko je pregledala poročilo nacionalnega arboretuma in se pogovorila s svojim osebjem. Skrbi jo namreč varnost obiskovalcev in novinarjev, ki ob spremljanju vzleta helikopterja ameriškega predsednika stojijo neposredno pod drevesom.

Naročila je, naj les in sadike več metrov visokega drevesa ohranijo, če bo možno, pa v bližini posadijo novo magnolijo.

Belo magnolijo je leta 1835 zasadil tedanji ameriški predsednik Andrew Jackson. Šlo naj bi za potaknjenec z najljubšega drevesa njegove žene Rachel na kmetiji v Tennesseeju, od koder je prihajala. Rachel je sicer umrla zgolj nekaj dni po soprogovi zmagi na predsedniških volitvah leta 1828.