Melania Trump po objavi sramotnega posnetka spregovorila

NEW YORK – Soproga republikanskega predsedniškega kandidata Melania Trump je v soboto sporočila, da so besede, ki jih je mož izrekel na posnetku iz leta 2005, zanjo žaljive in nesprejemljive, vendar ne predstavljajo moškega, kot ga pozna. Donald Trump medtem dobiva vse več pozivov, naj se umakne iz predsedniške tekme. K odstopu pa ga najbolj očitno ne poziva demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, ki je v petek le na kratko sporočila, da je zgrožena, potem pa pustila Trumpa, naj se utaplja v lastnem potu.

Trump se je leta 2005 v oddaji Access Hollywood hvalil, da lahko z ženskami dela, kar hoče, ker je slaven. Zaradi tega jih lahko grabi tudi za spolovila, kar je priznal, da je redno počel.

Sprejela je opravičilo

Trump je doslej v letu dni izstrelil marsikatero krepko, posnetek iz leta 2005 pa je povzročil pretres v republikanski stranki, ki poka po šivih. Melania Trump moža sicer brani, čeprav se je s spolnimi napadi na ženske bahal kmalu po njuni poroki. Po konvenciji republikanske stranke poleti je ni bilo veliko na spregled, zdaj pa se je le odzvala. Sporočila je, da ima srce in pamet voditelja, ter izrazila upanje, da bodo ljudje sprejeli njegovo opravičilo, kot ga je sama, in se bodo osredotočili na pomembna vprašanja, s katerimi se ubadajo ZDA in ves svet.

Upanje je eno, realnost ameriške predsedniške kampanje, ki jo je Trump spremenil v veliko hujši cirkus kot doslej, pa je drugo. Trump je v izjavi za Wall Street Journal zatrdil, da se ne bo umaknil iz tekme, pri čemer dela natanko to, kar si želi kampanja Clintonove, ki se zaveda, da je nasprotnik v škripcih. Trump to zanika, saj je za Wall Street Journal dejal, da dobiva ogromno podpore, in napadel politike, ki se delajo svetnike, čeprav je on v primerjavi z njimi dojenček. Tudi nekdanji newyorški župan Rudy Giuliani je v soboto dejal, da le redki republikanci zapuščajo Trumpa, kar pa ni pomembno, ker je populist in ima na svoji strani ljudstvo. To ljudstvo je sicer vse bolj le enega spola in ene barve.

Posilstvo in grožnje

Trump se brani tudi prek twitterja, kjer pošilja naprej stare in predelane obtožbe Juanite Broaddrick, ki še vedno trdi, da jo je Bill Clinton leta 1978 posilil, Hillary Clinton pa ji je grozila. Na Trumpovo žalost tega posilstva ni na posnetku. Trumpu je v soboto umaknil podporo senator iz Arizone John McCain, ki je napovedal, da bo 8. novembra na glasovnico pripisal ime konservativnega republikanca, ki ne bo Trump. K odstopu so ga med drugimi prav tako v soboto pozvali senatorji iz Idaha Mike Crapo, Utaha Mike Lee, Kolorada Cory Gardner, Aljaske Dan Sullivan, New Hampshira Kelly Ayotte, kongresniki iz Teksasa Will Hurd, iz Illinoisa Rodney Davis, Misurija Ann Wagner, Nebraske Deb Fischer in nekdanja kandidatka za predsednico Carly Fiorina.

Guverner Ohia John Kasich je strankarskim kolegom sporočil, da jim je povedal, da bo prišlo do tega. »Tole me niti najmanj ne preseneča. Številni ste bili jezni name, ker ga nisem podprl. Upal sem, da se bo spremenil, a se ni. Naša država si zasluži kaj boljšega,« je dejal Kasich. Podpredsednik ZDA Joseph Biden je menil, da je to, kar je govoril Trump, priznanje spolnega napada in nekateri komentatorji so že začeli pozivati h kazenski preiskavi. Če bi kaj takšnega izrekel demokrat, bi jo republikanci že sprožili.