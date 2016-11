Melania in sin ne bosta živela v Beli hiši

NEW YORK – Bodoča prva dama ZDA in slovenske gore list Melania Trump in njen desetletni sin Barron se z Donaldom Trumpom ne bosta preselila v Belo hišo, danes poroča New York Post. Prva dama in prvi sin bosta namreč ostala živeti v New Yorku v bleščeči in razkošni Trumpovi stolpnici, kjer ima družina penthouse. Razlog za takšno odločitev naj bi tičal v Barronovem šolanju, saj oče in mati želita, da bi se še naprej šolal v zasebni šoli na Upper West Sideu v new Yorku.

»Melania in Barron sta si izjemno blizu, še bolj pa sta se zbližala med predsedniško kampanjo,« je za časopis povedal neimenovani vir. »kampanja je bila za Barrona naporna, ona pa si želi, da bi vse skupaj nanj vplivalo kar se da malo.« Drugi vir razkriva, da bo Melania moža obiskovala v Beli hiši, toda njena prioriteta ostaja sin.

Bela hiša v New Yorku

»Melania zelo podpira svojega moža in bo kot prva dama dala vse od sebe,« je še povedal vir in dodal, da obstaja verjetnost, da se bosta z Barronom v Belo hišo preselila konec šolskega leta, toda dokončne odločitve družina še ni sprejela. »Barronu je resnično predana,« razkriva vir. V skladu z odločitvijo naj bi Trump okrepil varovanje v nebotičniku, kjer bosta še naprej živela žena in sin. »Ta stavba bo postala Bela hiša v new Yorku,« je ob tem povedal Jim Reese, nekdanji poveljnik enote Delta Force.

Barronu in Melaniji bo v prihodnje na vsakem koraku sledilo neznano število varnostnikov, agentov in voznikov, ki bodo skrbeli, da bo desetletni Barron varno obiskoval šolo.