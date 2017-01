Melania bo 20. januarja postala prva dama. Takrat bo v Sevnici ...

Republikanec Donald Trump je v bitki za Belo hišo premagal demokratko Hillary Clinton in postal 45. predsednik ZDA. Toda na njegovo prisego bo treba še malo počakati, do 20. januarja, ko bo inavguracija novega ameriškega predsednika in seveda prve dame Melanie Trump, ki sicer prihaja iz Sevnice.

In ravno takrat bo v njenem rodnem kraju dobrodelno obarvan ameriško-slovenski večer v okviru tamkajšnjega Rotary kluba. Nanj so vabljeni predstavniki ameriške ambasade, ameriške zbornice AmCham, ameriška podjetja v Sloveniji, gospodarstveniki ...

Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena za gradnjo urgence Zdravstvenega doma Sevnica. Trumpovo prisego bodo seveda prenašali na velikem platnu.