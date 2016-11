Mediji pokopali živo princeso

MADRID – Precej presenečeni so bili Španci, ko so izvedeli za smrt švedske princese Brigite. Vendar niso bili bolj šokirani kot sama princesa.



Ena največjih medijskih skupin Vocento je v več svojih edicijah, med drugim v El Diario Vasco in El Comercio, konec tedna poročala, da je švedska princesa, njeno polno ime je Birgitta Ingeborg Alice, naredila samomor. »Ker sestre švedskega kralja ni videla že teden dni, njen avto pa je bil ves čas v garaži, je soseda zagnala paniko. Policija je v hiši našla princesino truplo, zraven pa stekleničko zdravil. Princesa je pred dvema letoma izgubila moža, princa Johanna Georga,« so zapisali in objavili tudi fotografijo princese Brigite, starejše sestre švedskega kralja Carla XVI. Gustafa; Švedinja živi v Španiji, njen mož pa je umrl v začetku letošnjega leta, in ne pred dvema, kot so poročali.



Časnik Sydkusten je prvi posumil, da z zapisom ni vse v redu, ko so novinarji Expressna poklicali princeso, so ugotovili, da ni samo živa, ampak tudi jezna. »Mislim, da bi se morali malo pozanimati, preden kaj takega zapišejo in objavijo. Tako je moje mnenje,« je povedala 79-letnica s svojega doma na Majorki za švedski tabloid. »Bog pomagaj, kako neumni so. Sramota, samo to lahko rečem,« je še dodala. Za objavo o smrti švedske princese obstaja tudi pojasnilo. Nemški mediji so namreč prejšnji teden poročali, da je umrla 77-letna pruska princesa Brigitta, ki so jo mrtvo našli na njenem domu in je postala vdova pred dvema letoma. No, švedska princesa Brigita je tudi princesa Hohenzollernska, kar lahko pojasni nastalo zmedo in zmešnjavo. Objavo so potem z Vocentovih medijskih edicij umaknili, a ne z vseh.