Mati Tereza po še enem čudežu postala svetnica

RIM – Na Trgu sv. Petra je včeraj potekala slovesnost, ki je v Vatikan privabila več sto tisoč obiskovalcev. Papež Frančišek je namreč za svetnico razglasil pokojno redovnico mater Terezo, ki je življenje posvetila pomoči najrevnejšim.



Mati Tereza, leta 1910 rojena kot Agnes Gonxa Bojaxhio albanskim staršem v Makedoniji, je leta 1949 v tedanji Kalkuti, danes Kolkati, odprla prvo šolo za revne, leta 1950 pa je ustanovila red misijonark ljubezni. Leta 1979 je za pomoč najrevnejšim prejela Nobelovo nagrado za mir. Umrla je leta 1997 v Kalkuti, stara 87 let. Postopek razglasitve matere Tereze za svetnico je bil eden hitrejših v novejši zgodovini Cerkve. Leta 2003 so jo razglasili za blaženo na podlagi čudežne ozdravitve indijskega dekleta, ki je imelo tumor na črevesju. Da izpolnjuje pogoje za razglasitev, je papež Frančišek potrdil decembra lani, ko ji je priznal še drugi čudež – nepojasnjeno ozdravitev Brazilca Marcilia Andrina, ki je imel več neozdravljivih možganskih tumorjev.



Kanonizacije se je udeležilo tudi več tujih državnikov, med njimi 13 predsednikov držav in vlad, ter več sto tisoč vernikov. V Vatikanu in Rimu so veljali močno poostreni varnostni ukrepi, dogodek je varovalo več kot 3000 policistov. Zračni prostor nad Rimom je bil med kanonizacijo zaprt, območje Vatikana pa so nadzirali tudi pripadniki protiterorističnih enot in specialci. Med verniki je bilo za včerajšnji dogodek tako veliko povpraševanje, da bi lahko v Vatikanu podvojili število vstopnic, a tega zaradi varnostnih in prostorskih omejitev niso storili.



Številni so se zbrali tudi v Kolkati, kjer so slovesnost ob kanonizaciji neposredno prenašali na velikih zaslonih. Indijski predsednik Mukerdži je mater Terezo označil za »odrešenico revnih in steber podpore šibkim in trpečim«. Dodal je, da bo lahko vsak Indijec ponosen na njeno posvetitev.