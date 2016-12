Marijin kip ne sme več stati v parku

PARIZ – V kraju na vzhodu Francije ni prostora za devico Marijo: tamkajšnji župan je sporočil, da morajo odstraniti njen kip, in sicer zaradi vsedržavne prepovedi razkazovanja religioznih simbolov v javnosti.



Sodišče je mestu Publier ob Ženevskem jezeru ukazalo odstraniti kip, ki stoji v tamkajšnjem parku od leta 2011. No, sodišče je tako odločilo že januarja 2015. Zdaj so to ukazali še enkrat. Devico Marijo mora mesto odstraniti v treh mesecih, piše v sklepu, ki ga je sodišče sprejelo konec novembra, potem pa bodo, če bo kip še stal, začeli plačevati globo: 100 evrov na dan.



Župan Gaston Lacroix pravi, da namerava kipu, ki očitno nekoga žali in moti, poiskati nov dom, najraje na zasebnem zemljišču. Podoba Jezusove matere sicer buri duhove od trenutka, ko so kip postavili brez razprave v mestnem svetu, a z mestnim denarjem, zanj so menda odšteli 24.000 evrov. No, sčasoma so devico Marijo prodali versko-kulturnemu združenju, a to ni smelo kupiti borih 36 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem kip stoji, kar pomeni, da je še vedno na občinski zemlji, to pa je v nasprotju s francoskimi zakoni, ki obravnavajo religiozne simbole. Francija, ena od najbolj posvetnih držav, strogo ločuje cerkveno od državnega; leta 2010 je bila prva na svetu, ki je muslimanom prepovedala zakrivanje obraza v javnosti, poleti je nekaj francoskih obalnih mest prepovedalo burkini, a je sodišče tem prepovedim nasprotovalo.