Mamulon bo iz slona in izumrlega mamuta

Pred približno 4000 leti je z obličja Zemlje izginil še zadnji volnati mamut. Na začetku tedna so znanstveniki s Harvarda v Bostonu objavili namero, da ta veličastna bitja obudijo s pomočjo genetskega inženiringa. Po njihovih ocenah bodo potrebovali le še dve leti, preden bodo ustvarili hibridni zarodek med mamutom in azijskim slonom. »Naš cilj je ustvariti bitje, ki bi bilo neke vrste hibrid, azijski slon s programiranimi lastnostmi mamuta,« je pojasnil profesor George Church. »Nismo še čisto tam, smo pa blizu.«



Bitje, ki mu včasih pravijo kar mamulon, bi bilo deloma slon, a bi imelo majhna ušesa, dodatno maščobo, dolgo zlepljeno dlako in kri, prilagojeno na mrzlo okolje. To bi dosegli z zelo učinkovito tehnologijo Crispr.



Ekipa se je doslej ukvarjala predvsem s celicami, zdaj so pripravljeni na naslednji korak, prešli bodo na zarodek. »Trenutno poskušamo oceniti, kako bi naše spremembe vplivale na žival,« je pristavil Church, ki je projekt pognal leta 2015. Doslej so na dednini slona naredili 45 sprememb, prvotno so jih želeli le 15. Zarodek bi nato vzrejali v umetni maternici, ne v samici slona. Trenutno znajo v laboratoriju zoreti mišje zarodke 10 dni, kar je polovica tega obdobja.



Mamuti so živeli v Evropi, Aziji, Afriki in Severni Ameriki. Izumrli so v zadnji ledeni dobi, verjetno zaradi kombinacije podnebnih sprememb in lova človeka.