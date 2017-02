Mama objavila fotografijo umirajočega sina in žalostno sporočilo

Svetovni splet je preplavila fotografija bolnega fantka Draka, ki v plenicah komajda še stoji v kopalnici. Na njegovem obrazu je videti žalost in grozno bolečino. Boleha za rakom, star je komaj 10 let.

Fotografijo je objavila njegova mama in zraven zapisala žalostno pismo. Na zapis se je odzvala množica ljudi, fant in njegova mamica dobivata sporočila podpore z vsega sveta. Med drugim je namreč zapisala, da Drake noče, da se ga kdo dotakne, saj ga to preveč boli, vsak dan pa mu mora dati tudi morfij. »Govori mi, da ga je strah in da najbrž ne bo dočakal 11. rojstnega dneva,« pravi, s svojimi besedami pa je želela sporočili, da rak ni prijeten, temveč zloben in ne zbira med starimi oziroma mladimi.

Drake je tako bolan, da ne more več sam vstati iz postelje, zaspi sredi pogovora, saj je izčrpan, namesto hrane pa mora jesti tablete. Ponoči pride v njeno sobo, ker se boji umreti, ona pa ga tolaži, da bo v raju srečal očka, s katerim se bo spet lahko igral …