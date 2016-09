Malčka pred smrtjo rešil plastični stol

V petek zvečer, slabe četrt ure pred sedmo, so parček v drugem nadstropju večstanovanjske hiše v ulici Hardenbergstrasse v nemškem Krefeldu obiskali prijatelji. Šest otrok se je igralo v manjšem stanovanju v starogradnji, ki so ga mestne oblasti namenile begunski družini. Med igro se je uspelo 20-mesečnemu malčku neopaženemu prikrasti na balkon. Tam je splezal na stol, se potegnil na ograjo, izgubil ravnotežje in omahnil v globino. Očitno je imel angela varuha, saj je sedem metrov globok padec preživel popolnoma nepoškodovan. »Slišali smo pok. Pomislil sem, da se je na moji terasi prevrnila miza,« se je spominjala soseda, ki živi v pritličju. A v resnici je otrok silovito pristal na vrtnem stolu.



Zelen plastični stol se je razletel na koščke, a je dovolj ublažil udarec, da je otroka obvaroval pred najhujšim. »Nato je pridirjal otrokov oče, moja hčerka je poklicala reševalca, ki je prišel zelo hitro.« Šele pozneje se je izkazalo, koliko sreče je imel enoletnik. Iz policijskega zapisnika tega nenavadnega primera lahko razberemo, da so otroka bliskovito prepeljali v bolnišnico, kjer zgodbi o padcu skorajda niso verjeli. Zdravniki so otroka pregledali in ugotovili, da ima le nekaj manjših modric. To je seveda neverjetno, saj bi se večina odraslih ob takšnem padcu verjetno poslovila od življenja. Prav zaradi tega je novica pritegnila veliko pozornosti.