Macron o jeklenem Trumpu: Ni bil nedolžen

PARIZ – Novi francoski predsednik Emmanuel Macron je v pogovoru za francoski časnik Journal du Dimanche razkril, da njegov stisk roke z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom med njunim nedavnim srečanjem v Bruslju »ni bil nedolžen« in da je šlo »za trenutek resnice«. Jekleni stisk roke obeh voditeljev je bil v medijih deležen velike pozornosti in komentarjev.

Macron in Trump sta se minuli četrtek v Bruslju najprej srečala dvostransko pred vrhom zveze Nato, nato pa še na vrhu zavezništva. Obakrat sta si izmenjala močan stisk roke, mediji pa so ob tem komentirali, da je šlo za pravi »ročni spopad«. Kamere so ujele, da sta voditelja stiskala zobe, členki prstov so jima pobledeli, obraz pa se jima je napel.

Kot je pojasnil Macron, je želel s tem pokazati, da ni pripravljen na nikakršna popuščanja, tudi simbolična ne. »Donald Trump, turški predsednik ali ruski predsednik sledijo logiki moči, ki me ne moti. Vendar pa ne verjamem v diplomacijo javnega sramotenja, ampak v dvostranski dialog,« je dejal Macron, ki ne bo, kot je zatrdil, nikomur pogledal skozi prste. Samo tako si je po njegovem prepričanju mogoče pridobiti spoštovanje.

Macron se je v Bruslju prvič srečal s Trumpom in predsednikom Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom, odkar je sredi maja prevzel položaj. Že v ponedeljek pa ga čaka tudi srečanje z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.