Lovci na severni sij

Žareča mavrična meglica na temnem nebu je verjetno eden največjih spektaklov, ki jih je iz rokava potegnila narava. Če želite auroro borealis občudovati na lastne oči, se morate v mrzle kraje podati februarja, ko bo nebo visoko na severu utripajoče zažarelo v zelenih, rumenih, rdečih, vijoličastih in rjavkastih odtenkih.

Če želite uzreti severni sij, je jasno nočno nebo nujen pogoj.



1. Lofoti: Norveško otočje navdušuje s svojimi naravnimi lepotami, a med februarskimi nočmi lahko ponudi še več. Leži pod avrorinim ovalom, na zemljepisni širini 68 stopinj, kjer znate ujeti spektakularen nebesni pojav.

2. Reykjavík: Lovce na severni sij na Islandijo sicer najpogosteje zanese jeseni, a tudi zdaj boste imeli precejšnjo možnost, da uzrete ta čudež narave. Če bo sreča na vaši strani in bodo jasne noči. Še dodatno pa vam potovanje na sever lahko popestri dogajanje v prestolnici, kjer se med 1. in 4. februarjem odvija Festival zimskih luči.

3. Harstad: Slovo od polarne noči bodo s festivalom med 1. in 4. februarjem slavili tudi v norveškem mestecu, ki je z lego na zemljepisni širini 68 stopinj odličen kraj za opazovanje aurore borealis.

4. Torassieppi: Le malokje boste za opazovanje in seveda fotografiranje polarnega sija našli tako popolno naravno kuliso kot ob zamrznjenih jezerih finskega nacionalnega parka Pallas-Yllästunturi. Začnete pa lahko kar pri farmi severnih jelenov v Torassieppiju, 70 stopinj severno, kjer si dneve popestrite še z božanjem severnih jelenov, krpljanjem ter safariji s haskiji.

5. Longyearbyen: Norveško otočje Spitsbergi, približno 78 stopinj severno, je svet zase. Čeprav se polarna noč tam zavleče še v februar, bo prve štiri februarske dni vseeno razsvetlil najbolj severno ležeči jazzovski festival.

6. Fairbanks: Ne pričakujte, da boste polarni sij videli že prvi dan. Običajno morate čakati več dni. Zato je februarski obisk mesta Fairbanks na Aljaski kot nalašč, saj si čakanje lahko krajšate z opazovanjem mednarodne dirke sank s pasjo vprego, start je 3. februarja.

7. Inari: Če vas pot zanese na Laponsko, se lahko udeležite nacionalnega dneva ljudstva Sami, ki ga praznujejo ob finskem jezeru Inari. Tam pa imate tudi dobro možnost, da zaradi redkejše atmosfere na zemljepisni širini 68 stopinj občudujete severni sij.

8. Kirkenes: Videti svetlobni šov narave je posebno doživetje, ki pa mu lahko dodate še kanček čarobnosti, če ga opazujete s palube katere izmed 11 ladij, ki se februarja podajo na 11-dnevno arktično plovbo, od mesta Tromsø do Kirkenesa. Mimogrede, Tromsø je tudi ena od najbolj popularnih skandinavskih destinacij za opazovanje severnega sija, kjer prvi teden februarja slavijo prihod svetlobe z glasbenim festivalom.

Sončev mrk nastopi 15. februarja. Teden prej in po tem se vam še zvišajo možnosti za polarni sij.

9. Jokkmokk: Na Švedsko, v majhno laponsko mestece Jokkmokk, je vredno odpotovati že zaradi zimskega sejma, na katerem med 1. in 3. februarjem pripadniki ljudstva Sami ponujajo hrano in izdelke ročne obrti ob spremljavi tradicionalne glasbe. Opazovanje severnega sija je pika na i.