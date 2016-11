Loto mrk v Srbiji

Leto po tem, ko je v Srbiji izbruhnil veliki loterijski škandal, naši nekdanji sodržavljani spet z velikim dvomom spremljajo priljubljeno igro na srečo. Žrebanje v torek je namreč vzbudilo sume o goljufiji, saj so potrebovali več kot štiri minute, da so na ekranu izpisali številke, piše srbski portal telegraf.rs. Prvi človek komisije za žrebanje številk Ljubomir Škorić se je nekaj minut pregovarjal z režijo, poročajo srbski mediji, potem pa je izjavil, da je bilo vse v redu in da sta dva dobitnika uganila šest pravilnih številk; te so 1, 3, 8, 21, 25, 30, 36. No, težava je, da so najprej izpisali samo eno šestico, zato se zdaj vsi sprašujejo, kako in kje se je »zgodila« še ena. Medtem ko so vsi čakali na rešitev problema, se je Škorić opravičeval zaradi napake, opravičilo pa so objavili tudi potem, ko so na ekranu vendarle objavili izžrebane številke. Sedmice ni, je povedala komisija, sta pa dve šestici. Tehnične težave, pravijo odgovorni, ljudje pa se sprašujejo, ali se zgodovina ponavlja. Loterijski cirkus se je zgodil natanko leto dni po velikem škandalu, v katerem so lahko televizijski gledalci v neposrednem prenosu videli, kako se na ekranu izpisuje številka, ki sploh še ni bila izžrebana. Zaradi tega so celo sprožili preiskavo, ki je trajala več mesecev, potem pa so ljudstvo obvestili, da ni šlo za prevaro, krivdo pa so pripisali človeški napaki.