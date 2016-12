Lojze Peterle odstopil od kandidature

BRUSELJ – Po prvem krogu volitev kandidata največje skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke (EPP), so trije kandidati, med njimi tudi Slovenec Lojze Peterle, odstopili od kandidature. Kandidat EPP je tako Italijan Antonio Tajani.

Od kandidature sta poleg Peterleta odstopila tudi Irka Mairead McGuinness in Francoz Alain Lamassoure.

V prvem krogu glasovanja za zaprtimi vrati je Peterle po zadnjih podatkih prejel najmanj, 18 glasov. Največ podpore so poslanci namenili nekdanjemu evropskemu komisarju Tajaniju, ki je dobil 94 glasov. McGuinnessovo je podprlo 57 kolegov iz skupine, Lamassoure je dobil 38 glasov. V 216-članski skupini je bilo veljavnih 207 glasovnic.

Sprva je bilo predvideno, da bodo potekali največ trije krogi glasovanja. V drugi krog bi se lahko uvrstili vsi štirje kandidati ne glede na število glasov, v tretjega pa bi se prebila dva z največ glasovi v drugem krogu.

Vodja EPP Manfred Weber je danes poudaril, da je izbira kandidata EPP svoboden in demokratičen proces, v katerem imajo besedo vsi poslanci desnosredinske politične skupine.

Tajani je bil v preteklosti komisar za promet, v času afere dieselgate pa je bil komisar za industrijo.

Tajani se bo 17. januarja s kandidati drugih političnih skupin potegoval za naslednika Nemca Martina Schulza, ki se bo januarja poslovil s položaja po dveh zaporednih dveinpolletnih mandatih.

Socialisti in demokrati (S&D) so za svojega kandidata imenovali vodjo skupine, Italijana Giannija Pittello. Evropski konservativci in reformisti (ECR), tretja največja politična skupina, so ta teden za svojo kandidatko za predsednico institucije imenovali gluho poslanko iz Belgije Helgo Stevens. Vodja liberalcev (Alde) Guy Verhofstadt sicer svoje kandidature še ni uradno napovedal, je pa tudi ne izključuje.