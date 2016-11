Ločili siamska dvojčka, združena z glavama

NEW YORK – Do minulega meseca sta vsako sekundo življenja preživela skupaj. Jadon in Anias McDonald sta siamska dvojčka, združena na vrhu glave. Prav zaradi tega se nista mogla nikoli videti. Oktobra so 13-mesečna otročička uspešno ločili v zelo nevarni in mučni 27-urni operaciji, ki so jo opravili v bolnišnici Montefiore. Mesec dni pozneje sta presenetljivo hitro okrevala. V javnosti je zakrožila fotografija, na kateri sta se prvič videla. Od presenečenja sta oba obstala odprtih ust. V kratkem ju bodo preselil v posebno ustanovo, kjer bosta šest tednov po posegu nadaljevala zdravljenje. To je najhitrejše okrevanje dvojčkov, ki sta bila združena z glavami. Do zdaj je bil rekord osem tednov. Jadon se že lahko giblje, je zelo živahen, dejaven in poln energije. Ves čas se vleče za povoje in se igra z vsakim, ki ga obišče. Anias, ki je imel težave že pred posegom, nima toliko sreče. Ves čas je bolan, staknil je različne viroze in okužbe. A njun kirurg dr. Philip Goodrich je prepričan, da se bo tudi Anias izvlekel, saj ima Jadon moči za oba. »Da bi otroka zdaj ločili, ne bi bilo preveč pametno,« je povedal zdravnik.



Fanta sta se rodila s carskim rezom lanskega septembra v bližini Chicaga. Njuna mama Nicole in 37-letni oče Christian sta zavrnila možnost splava. Da bi lahko malčkoma omogočila normalno življenje, sta odpotovala v bolnišnico Montefiore v Bronxu, kjer je poseg opravil eden najbolj spoštovanih kirurgov na svetu. Skupna cena posega je bila 2,37 milijona evrov. »To je zelo težko, ne bom se pretvarjala, da ni,« je pred posegom izjavila mati.



Glede na statistike je pravi čudež, da sta Anias in Jadon sploh dočakala starost 13 mesecev. Približno 40 odstotkov kraniofagnih otrok se rodi mrtvih, od preživelih pa jih tretjina umre 24 urah. Nato jih kar 80 odstotkov umre pred drugim letom starosti, če jih ne ločijo.