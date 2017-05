Lobanja za 110 milijonov

NEW YORK – Umetnino Jean-Michela Basquiata so na dražbi v New Yorku prodali za kar 110,5 milijona dolarjev, je sporočila avkcijska hiša Sotheby’s.



Sliko iz leta 1982, ki prikazuje obraz v obliki lobanje, je kupil priznani japonski zbiratelj in poslovnež Jusaku Maezava, in sicer po živčnem le desetminutnem draženju. Delo, je povedal zadovoljni novi lastnik, namerava razstaviti v svojem muzeju v Čibi, poleg tega ga bo tudi posojal institucijam in razstavam po svetu. »Ko sem zagledal sliko, sta me prevzela tolikšno vznemirjenje in obenem tudi hvaležnost do moje ljubezni do umetnosti,« je pojasnil odločitev za nakup.



To je doslej najvišja izplačana cena za tega avtorja in obenem rekordna za ameriškega umetnika. Dosedanja najvišja cena za delo tega umetnika je bila postavljena maja lani, sliko z naslovom Untitled, 1982 je za 57,3 milijona dolarjev prav tako kupil Maezava. Basquiat je umrl leta 1988 zaradi prevelikega odmerka mamil, star je bil 27 let.