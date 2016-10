Ljubitelji zarot, pripravite se, katastrofa je pred vrati

MOSKVA – Se približuje jedrska vojna med ZDA in Rusijo? Če vprašate ljubitelje teorij zarote, je katastrofa pred vrati. Za takšno stanje naj bi bila kriv DEFCON, sistem ameriške vojske, ki analizira grožnje jedrske vojne.

S pete na tretjo stopnjo

Trenutno naj bi veljala najnižja, peta stopnja nevarnosti, nekateri pa trdijo, da je DEFCON to stopnjo dvignil na tretjo, kar pomeni, da so ZDA v pripravljenosti, da mobilizirajo svoje enote v 15 minutah. Te informacije so objavili na spletni strani opozorilnih sistemov DEFCON, ki poroča, da neposredne nevarnosti še ni, da pa je stanje nestabilno in se lahko čez noč spremeni.

Prilivanje olja na ogenj

Odnosi med ZDA in Rusijo so zaradi stanja v Siriji na robu nove hladne vojne. V vse skupaj so vpleteni tudi britanski tabloidi, ki so minuli teden objavili vest, da je Putin pozval vse Ruse, naj se vrnejo domov, ker se domovina pripravlja na vojno. Šlo naj bi za izmišljotino, ki je bila že za tako zaostrene odnose kot olje na ogenj. V zadnjem času smo bili priča poročanju, da je Rusija opravila teste vseh atomskih zaklonišč in državljanom svetovala uporabo plinskih mask. ABC News poroča, da je Rusija v minulem tednu dostavila jedrske rakete v Kaliningrad, zaradi česar naj bi bile ogrožene tudi nekatere evropske prestolnice. In čeprav nekateri že paničarijo zaradi ruskih potez, analitiki skušajo umiriti situacijo. Menijo, da gre za Putinovo taktiziranje, s katerimi želi ZDA odvrniti od zračnih napadov na Asadov režim v Siriji.