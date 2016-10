Letalo zamujalo zaradi vibratorja

BANGKOK – Ker so mislili, da je v nahrbtniku bomba, je moralo potniško letalo ostati na tleh, letališki uslužbenci, ki skrbijo, da prtljaga pride na letalo in z njega, pa so sumljivi kos spravili z letala, pregledali in ugotovili, da v njem ni bomba, temveč da brni – vibrator!



Uslužbenci tajskega letališča Chiang Mai so namreč zaslišali glasno brenčanje in čutili, kako se zeleni nahrbtnik, ki so ga vrgli na letalo družbe AirAsia, ki je bilo namenjeno v Bangkok, trese. Bili so prestrašeni, prepričani, da je v njem namesto oblačil polno eksploziva, poklicali so strokovnjake za bombe, ki so se nemudoma odzvali in kmalu jih je bilo videti teči po vzletni stezi. Hitro so ugotovili, za kaj gre, na obrazih vseh prisotnih so strah zamenjali široki nasmehi. Ni bila bomba, temveč majhen srebrni vibrator, ki se je po naključju vklopil.



»Videli smo, da se nahrbtnik trese, od znotraj pa se je slišalo brnenje,« je povedal eden od uslužbencev, ki upravljajo prtljago. »Seveda nas je bilo strah, lahko bi bila bomba ali katero drugo eksplozivno telo. Ko pa so prišli strokovnjaki in odprli nahrbtnik, smo videli, da je le spolna igračka. Preverili smo jo, ker je bila napravica varna, je nismo zasegli, temveč jo dali nazaj v nahrbtnik.« No, letalo je potem dobilo zeleno luč za vzlet, imeli so samo pet minut zamude. Letališki uslužbenci lastniku ali lastnici nahrbtnika niso povedali, da je nehote sprožil/-a varnostni preplah: »Verjetno bi mu ali ji bilo zelo nerodno. Naredili smo nekaj fotografij in jih dali v javnost, da bi se ljudje zavedeli nevarnosti, ki jih povzročijo baterije in drugi predmeti, ki jih prenašajo v prtljagi.« Uslužbenci so bili previdni in so ravnali s skladu s protokolom. Tega pač ne gre jemati zlahka, so še povedali na letališču.