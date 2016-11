Leta 1999 smo napovedali: Melanija bo prva dama ZDA

WASHINGTON, LJUBLJANA – Zgodilo se je, kar smo decembra 1999 objavili v Slovenskih novicah: Gola Slovenka prva dama ZDA? V članku s tem naslovom smo pisali o Donaldu Trumpu, ki se je po dveh propadlih zakonih do ušes zaljubil v našo Sevničanko, ki je bila tistikrat med vrhunskimi svetovnimi manekenkami, ker se je Trump že takrat prvič preizkusil v predsedniški dirki in organiziral kampanjo, smo pri Slovenskih novicah že šest let pred njuno poroko in več kot šestnajst pred tokratnim naskokom na ta prestižni stolček gledali v prihodnost! Melania Trump, rojena Melanija Knavs, je postala prva dama ZDA!



Na torkovih volitvah je bil za 45. ameriškega predsednika izbran republikanski kandidat Trump (dobil je več kot potrebnih 270 elektorskih glasov). Trump, ki ki bo prisegel 20. januarja prihodnje leto, že prejema čestitke z vsega sveta, med prvimi sta mu čestitala ruski predsednik Vladimir Putin in vodja francoske skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen. Slavju ob Trumpovi zmagi so se pridružili madžarski premier Viktor Orban (»Kakšne čudovite novice. Demokracija še živi.«), vodja britanske stranke Ukip Nigel Farage, turški zunanji minister Mevluet Cavusoglu ...



Pahor o zaupljivem odnosu



Slovenski predsednik Borut Pahor je poudaril, da so ZDA prijateljska država Slovenije. »Imamo zavezništvo v okviru Nata in prizadeval si bom, da bi prijateljstvo, sodelovanje in zavezništvo še poglobili,« je dejal in še: »Ameriško ljudstvo ima pravico, da odloči o svojem voditelju. Ameriško ljudstvo je odločilo. Z ZDA imamo razvejane odnose, politične, gospodarske in druge, in obojestranski obiski so bili od osamosvojitve naprej vedno zelo plodni. Tako pričakujem, da bomo tudi ob Trumpovi izvolitvi hitro in učinkovito razvili učinkovit, zaupen, zaupljiv in trden odnos.«



Trumpu je čestital tudi predsednik Barack Obama in ga povabil v Belo hišo na pogovor. Medtem ko demokratka Hillary Clinton sprva ni govorila pred svojimi podporniki, pa je Trump v svojem govoru povedal: »Pravkar me je poklicala Hillary in mi čestitala za zmago, jaz pa sem njej za težko kampanjo, močno se je borila. Dolžni smo se ji zahvaliti za vse, kar je napravila za to državo.« In kot je menda presenečenje Trumpova zmaga, je bil prav tako presenečenje njegov zmagovit govor: »Zdaj je prišel čas, da se združimo. Obljubljam, da bom predsednik vsem Američanov. Tistim redkim, ki me niso podprli, ponujam roko sprave. To ni bila kampanja, pač pa gibanje ljudi, ki ljubijo to državo. Spet bomo zgradili ameriške sanje. Vsak Američan bo lahko spet pokazal svoj potencial, nihče ne bo pozabljen. Spet bomo zgradili infrastrukturo in zaposlili milijone ljudi. Spet bomo imeli najmočnejše gospodarstvo na svetu, Amerika bo spet sanjala na veliko. Svetu sporočam: Amerika je prva, a odnose bomo zgradili z vsemi.«



Bodo sledile selitve v Kanado?



No, podporniki kandidatov so si marsikje skočili v lase, tudi pred Belo hišo, kamor se januarja selijo Trumpovi. Tisti, ki so stiskali pesti za Clintonovo, so med korakanjem po ulicah Portlanda (Oregon) zažgali ameriško zastavo in kričali: »Odj*** Donald Trump.«



Protesti so bili v San Diegu, San Franciscu, San Joseju, ljudje so vzklikali: »Čigave ulice? Naše ulice!« in »Ni naš predsednik!« Študenti kalifornijske univerze so na ulicah kričali »Ti nisi Amerika, mi smo Amerika«. Odzivi na izvolitev so preplavili družabna omrežja, marsikatero se je sesulo. Oh, Amerika, kaj si storila, pišejo nekateri, mnogi Britanci pa so si oddahnili: »Velika Britanija le ni najbolj neumna država na svetu,« namigujejo o brexitu. No, ponoči so nešteti z googlom iskali »selitev v Kanado«, zaradi česar se je sesula spletna stran kanadske vlade z informacijami glede priseljevanja, številni Kanadčani pa so na twitterju komentirali dogajanje v ZDA. »Kanadske gosi ne vedo, ali bodo letele proti jugu,« je zapisal neki uporabnik, drugi pa dodal: »Nimam šale, sem pa vesel, da sem Kanadčan.«



Poleg izvolitve Trumpa za predsednika imajo republikanci še dodaten razlog za veselje: obdržali so večino v obeh domovih zveznega kongresa. Presenetljiv trojček zmag za republikance bo Trumpu olajšal vladanje. Sicer pa je milijarderjeva zmaga povzročila negativna gibanja na kapitalskih in finančnih trgih, tudi na naftnem. »To je še en črni labod za evropske borze – trgi kljub brexitu še vedno niso bili pripravljeni na Trumpovo zmago, delnice bodo nosile glavno breme tega,« je dejal analitik Ken Odeluga. Trumpova zmaga bo po njegovih besedah imela dolgoročne negativne posledice na gospodarsko rast, predvsem zaradi njegovih teženj k protekcionizmu. Najprej so potonile azijske borze, negativni val pa se je nadaljeval tudi na evropskih. Trumpova zmaga vpliva tudi na ameriško valuto, ki prav tako izgublja vrednost; evro se je v primerjavi z dolarjem okrepil – včeraj okoli 9.30 je bilo treba na borzi v Frankfurtu za en evro odšteti 1,1093 dolarja, kar je 0,71 odstotka več kot v torek.



Nad Trumpovo zmago pa so navdušeni v Sevnici; tamkajšnji župan Srečko Ocvirk je vesel, da je Melanii, ki se je rodila aprila 1970 v Sevnici, uspel ta met. Glede na to pričakujejo predvsem več obiska tujih turistov, je še dejal Ocvirk.