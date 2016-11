Lepote v zobeh časa

Klimatske spremembe, človeški posegi v okolje, vse bolj množični turizem počasi, najprej skoraj nevidno zahtevajo svoj davek, zaradi česar bomo nekatera svetovna čudesa kmalu lahko občudovali le še na posnetkih in fotografijah. So namreč na robu obstoja.



1. Beli klifi Dovra, Velika Britanija: sloviti beli klifi Dovra so zaradi erozije v minulih stoletjih izgubljali do dva centimetra na leto. Človekovo poseganje v obalni pas pa je zdaj zahtevalo svoje, saj bele stene, ponekod visoke 110 metrov, izgubljajo veličastnost z največjo hitrostjo doslej. Na določenih predelih tudi 32 centimetrov v enem letu.



2. Benetke, Italija: znanstveniki se na vse pretege trudijo, da bi rešili Benetke pred izginotjem pod morsko gladino. Prestrašili so jih najnovejši izsledki, da se romantično mesto na kolih potaplja petkrat hitreje, kot so mislili (in računali). Ugotovili pa so tudi, da se mesto vse bolj nagiba proti vzhodu in se v zadnjem desetletju po dva milimetra na leto bliža odprtemu Jadranskemu morju.



3. Veliki zid, Kitajska: je tako mogočen in prostran, da naj bi se ga videlo celo iz vesolja. Pa vendar tudi Velikemu zidu zob čas ne prizanaša, saj naj bi ga že tretjina skoraj v celoti izginila. Naravna erozija, človekovi posegi, nezadostno varovanje in počasna konzervacija tega svetovnega čudesa so namreč botrovali temu, da sta skoraj dva kilometra dve tisočletji starega zidu že izginila. In le osem odstotkov tistega dela, ki je bil zgrajen pod dinastijo Ming, je dobro ohranjenega.



4. Mrtvo morje: slana voda Mrtvega morja privablja turiste vsega sveta. Da bi morda lebdeli na vodi, deloma pa tudi zaradi njenih domnevno zdravilnih učinkov. Toda dnevi so temu turističnemu magnetu šteti, saj naj bi počasi presihalo. Njegova gladina – pravijo znanstveni izsledki – v povprečju upade za cel meter na leto, menda ker naj bi več vode odtekalo, kot pa je vanj priteka z reko Jordan. Po ocenah naj bi se gladina Mrtvega morja od 50. let minulega stoletja znižala za več kot 40 metrov!



5. Maldivi: usoda izginotja, če ne bo radikalnih sprememb, se piše tudi sanjski destinaciji mladoporočencev, rajskim Maldivom. Lenta najnižje ležeče države namreč prinaša tudi strah, da jo bo zaradi dvigovanja morske gladine, posledice globalnega segrevanja, pogoltnil ocean.



6. Črte Nazca: skrivnostni geometrijski vzorci v perujski puščavi Nazca, ki se razkrijejo šele iz zraka, vztrajajo že vsaj dve tisočletji in pol, a jim zdaj grozi izginotje. Ne toliko zaradi vremenskih sprememb, ampak v prvi vrsti zaradi človeka. Smeti, zasebni preleti, ceste, ki sekajo velikanske vzorce, in nenadzorovani izleti z avtomobili namreč že zahtevajo davek, ogrožajo pa jih tudi poplave in razcvet perujskega rudarstva.