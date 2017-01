Legenda živi naprej – v Maroku

V Franciji je že zdavnaj izginil v legendo, potem ko je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja navduševal dolgolase najstnike, a v Maroku je neutrudni moped še vedno viden na vsakem koraku, in to kljub vdoru cenenih kitajskih skuterjev. Peugeot 103 je v tej severnoafriški državi že tako dolgo, da ga Maročani niti ne opazijo več. A s svojim ukrivljenim krmilom, prdečim motorjem in klasičnim oblačkom modrega dima iz hecne izpušne cevi je peugeot 103 za Maroko to, kar je za Madagaskar katrca: skoraj nacionalni simbol.



»Obožujemo stotrojko,« pravi 63-letni Mohamed Ngaire, trgovec z rabljenimi mopedi in motocikli v Rabatu. »Samo poglej, imamo vse modele: fox z lučjo, zaradi katere spominja na lisico, ninja v črnini in jeklu, vogue in nezgrešljivi sport prestige,« novinarjem francoske tiskovne agencije AFP razkaže zgovorni trgovec, ki ima v ponudbi tudi ramzeyja, turško kopijo stotrojke, in starinskega motobecana. »To pa je pravi rolls-royce: imaš ga za vse življenje,« doda Mohamed.



Desetletja legende



Prve modele peugeota 103 so v Franciji sestavili leta 1971, namenjeni pa so bili ljudem na podeželju. A model se je hitro prijel predvsem med mladimi in modrimi ovratniki. V 80. so jih začeli izvažati v Maroko, kjer so postali priljubljeni med delavci in nižjimi javnimi uslužbenci, pove rabatski mehanik Habači. »Zdaj je že malce zastarel, a je tako zanesljiv, da ime še vedno veliko privržencev,« doda Habači.



Za vožnjo 50-kubične stotrojke, ki uradno doseže 45 kilometrov na uro, v Maroku ni potrebno vozniško dovoljenje, tako da se jo lahko resnično vidi vsepovsod. Nekateri vozniki so svoje mopede močno predelali in okrasili s kromiranimi dodatki. Zelo iskan dodatek pa je nadgradnja uplinjača, s katerim moped doseže precej večjo hitrost. Urbana legenda pravi, da so vsi tatovi v Marakešu tako sfrizirali svoje stotrojke, da so policisti dobili ukaz, da morajo aretirati vsakega voznika peugeota 103, ki se pelje hitreje od 80 kilometrov na uro. Na spletnih portalih pa si človek lahko ogleda posnetke mopedistov iz celotne Severne Afrike, kako z navitimi stotrojkami prehitevajo avtomobile na avtocestah.



Kitajska invazija



V Franciji so šele leta 2011 nehali izdelovati stotrojke, tri leta pozneje pa tudi v Maroku. Za novega, kolikor se jih še najde pri trgovcih, je tako treba odšteti od 700 (classic) do 1000 (fox) evrov. Ljubitelji se lahko prijavijo tudi na enotedenske cestne izlete z mopedom od Essaouire do Agadirja ob atlantski obali.



Trgovci z motorji v Rabatu so v skrbeh zaradi invazije kitajskih cenenih skuterjev agresivnega videza, ki je všeč predvsem mlajšim voznikom. Kitajskih skuterjev je vedno več, a maroški trgovci in mehaniki so si enotni: »Kitajski mopedi sicer delujejo, niso pa kakovostni. So kot britvice za enkratno uporabo.«